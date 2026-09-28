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سه گزینه‌‌ی نهایی سرمربیگری تیم امید

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز تشکیل جلسه دادند و در خصوص تیم امید تصمیماتی اتخاذ شد که خروجی آن مطرح شدن نام سه گزینه برای هدایت این تیم بود.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۳۵
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6977 بازدید
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۳
تیم ملی امید

به گزارش تابناک، در جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعضا درباره انتخاب سرمربی تیم امید صحبت کردند و طبق پیگیری‌ها سه نفر به عنوان گزینه‌های نهایی معرفی شدند.

در شرایطی که از یحیی گل‌محمدی و فرهاد مجیدی در جلسه امروز صحبت به میان آمد اما در نهایت افشین قطبی، رسول خطیبی و پیروز قربانی به عنوان سه گزینه نهایی انتخاب شدند.

قرار است به زودی سرمربی تیم امید به صورت رسمی معرفی شود

در شرایطی که گفته می‌شد موضوع اهدای جام فصل گذشته لیگ برتر به استقلال در جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد اما پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که به دلیل طولانی شدن صحبت درباره تیم‌های ملی از جمله تیم امید ، اهدا یا عدم اهدای جام به استقلال در جلسه امروز مطرح نشد و قرار است در جلسه مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: تسنیم

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تیم ملی امید فدراسیون فوتبال سرمربی سرمربی امید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
1
پاسخ
فرهاد مجیدی از همه گزینه ها شایسته تر هستش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
3
پاسخ
رسول خطیبی و پیروز قربانی برای تیم دانش آموزان هم به درد نمی‌خورند مگر اینکه باز هم مثل عبدی از جریان خاص سفارش شده‌ باشند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
0
پاسخ
تو را بخدا قطبی نه نه نه نه .......نه
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