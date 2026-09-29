قاب عکس جالب انگیز از رسایی و تتلو

به گزارش تابناک؛ تصویر قدیمی حمید رسایی و امیر تتلو در ساعات اخیر بار دیگر در فضای مجازی وایرال شده؛ قابی که حالا با خبر اجرای حکم زندان رسایی دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

امیر تتلو که حدود سه سال است در زندان به سر می‌برد، پیش‌تر در پرونده‌های قضایی خود با احکام مختلفی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، به دلیل پرونده‌ای مربوط به سال ۱۴۰۲، به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این پرونده مربوط به زمانی است که رسایی نماینده مجلس نبود.

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بر اساس اعلام قوه قضاییه، رسایی در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر شد و همان روز برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین اعزام و تحویل داده شد.

حالا انتشار دوباره تصویر قدیمی او در کنار تتلو، همزمان با خبر اجرای حکم رسایی، توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به این قاب قدیمی جلب کرده است.

منبع: برترین‌ها