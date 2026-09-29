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قاب عکس جالب انگیز از رسایی و تتلو

تصویر قدیمی حمید رسایی و امیر تتلو در ساعات اخیر بار دیگر در فضای مجازی وایرال شده؛ قابی که حالا با خبر اجرای حکم زندان رسایی دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۳۴
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7475 بازدید
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رسایی و تتلو

به گزارش تابناک؛ تصویر قدیمی حمید رسایی و امیر تتلو در ساعات اخیر بار دیگر در فضای مجازی وایرال شده؛ قابی که حالا با خبر اجرای حکم زندان رسایی دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

امیر تتلو که حدود سه سال است در زندان به سر می‌برد، پیش‌تر در پرونده‌های قضایی خود با احکام مختلفی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، به دلیل پرونده‌ای مربوط به سال ۱۴۰۲، به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این پرونده مربوط به زمانی است که رسایی نماینده مجلس نبود.

قاب عکسی توجه‌برانگیز از رسایی و تتلو

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بر اساس اعلام قوه قضاییه، رسایی در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر شد و همان روز برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین اعزام و تحویل داده شد.

حالا انتشار دوباره تصویر قدیمی او در کنار تتلو، همزمان با خبر اجرای حکم رسایی، توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به این قاب قدیمی جلب کرده است.
منبع: برترین‌ها

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رسایی و تتلو حمید رسایی تتلو امیرحسین مقصودلو زندان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
2
پاسخ
الان تپل مپل شده، اون موقع لاغر بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
3
پاسخ
10 ماه چرا آخه 10 سال بود عالی میشد
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