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یک انتخاب دلچسب برای زمان سرماخوردگی

سوپ پنی‌سیلین ایتالیایی یک سوپ مقوی و خوش‌عطر با مرغ، سبزیجات، پاستای ریز و پنیر پارمزان است که برای روز‌های سرد یا زمانی که احساس کسالت دارید انتخابی دلچسب محسوب می‌شود. سوپ پنی‌سیلین ایتالیایی یک سوپ مقوی و خوش‌عطر با مرغ، سبزیجات، پاستای ریز و پنیر پارمزان است که برای روز‌های سرد یا زمانی که احساس کسالت دارید.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۳۰
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سوپ

به گزارش تابناک؛ گاهی بهترین چیزی که برای یک روز طولانی یا هنگام سرماخوردگی می‌توان خورد یک کاسه سوپ داغ است. «سوپ پنی‌سیلین ایتالیایی» که با نام سوپ روز‌های بیماری یا سوپ مرغ و پاستینا هم شناخته می‌شود یک غذای گرم و آرامش‌بخش است که ترکیبی از مرغ، سبزیجات، پاستای ریز و پنیر پارمزان را در خود دارد.

مواد اولیه

 ۸ پیمانه آب مرغ کم‌نمک

 ۲ پیمانه پیاز شیرین خردشده

 یک و نیم پیمانه هویج پوست‌کنده و درشت خردشده

 ۲ ساقه کرفس درشت خردشده

 ۶ حبه سیر پوست‌کنده و له‌شده

 سه‌چهارم قاشق چای‌خوری نمک کوشر

 ۴ شاخه آویشن تازه

 ۲ برگ بو تازه

 یک تکه حدود ۵۷ گرمی از پوست پنیر پارمزان

 ۱۱۳ گرم پاستینا خشک

 ۲ پیمانه مرغ ریش‌ریش‌شده

 برگ جعفری تازه برای تزئین

 پنیر پارمزان رنده‌شده برای سرو

طرز تهیه

۱-آب مرغ، پیاز، هویج، کرفس، سیر و نمک را داخل یک قابلمه بزرگ بریزید و روی حرارت زیاد به جوش بیاورید. سپس حرارت را روی متوسط رو به کم قرار دهید و حدود ۱۰ دقیقه اجازه دهید سبزیجات بپزند تا نرم شوند.

۲- سبزیجات پخته‌شده را با یک کفگیر سوراخ‌دار از قابلمه خارج کنید و همراه با یک پیمانه از آب پخت داخل مخلوط‌کن بریزید.

۳- برای اینکه بخار داخل مخلوط‌کن خارج شود قسمت میانی درپوش را بردارید و روی دهانه مخلوط‌کن یک حوله تمیز قرار دهید. سبزیجات را حدود ۳۰ ثانیه مخلوط کنید تا کاملا نرم و یکدست شوند.

۴- مخلوط هویج و سایر سبزیجات را دوباره به قابلمه اضافه کنید و هم بزنید تا با آب مرغ ترکیب شود.

۵- شاخه‌های آویشن، برگ بو و پوست پنیر پارمزان را به قابلمه اضافه کنید و روی حرارت متوسط رو به زیاد دوباره به جوش بیاورید.

۶- پاستینا را اضافه کنید و حرارت را کم کنید. اجازه دهید سوپ حدود ۱۸ تا ۲۰ دقیقه آرام بجوشد و هر چند دقیقه یک بار آن را هم بزنید.

۷- در سه دقیقه پایانی پخت، مرغ ریش‌ریش‌شده را اضافه کنید تا همراه سوپ گرم شود.

۸- قابلمه را از روی حرارت بردارید. شاخه‌های آویشن، برگ بو و پوست پنیر پارمزان را خارج کنید.

۹- سوپ را بلافاصله در کاسه بریزید و با جعفری تازه و پنیر پارمزان رنده‌شده تزئین کنید.

چند نکته برای خوشمزه‌تر شدن سوپ

اگر پاستینا در دسترس ندارید می‌توانید از پاستا‌های ریز دیگری مانند آچینی دی پپه، پاستای ستاره‌ای یا اورزو استفاده کنید. زمان پخت را مطابق دستور روی بسته‌بندی تنظیم کنید.

سوپ باقی‌مانده را می‌توانید تا ۴ روز در ظرف دربسته داخل یخچال نگهداری کنید. پاستا به مرور آب مرغ را جذب می‌کند و ممکن است سوپ غلیظ‌تر شود. هنگام گرم کردن دوباره می‌توانید در صورت نیاز مقداری آب مرغ اضافه کنید.

اگر قصد فریز کردن سوپ را دارید بهتر است آن را پیش از اضافه کردن پاستا فریز کنید. پس از یخ‌زدایی در یخچال سوپ را گرم کنید و پاستا را تازه بپزید تا بافت آن بهتر حفظ شود.

ارزش غذایی

هر وعده از این سوپ حدود ۳۳۲ کالری دارد و شامل ۱۳ گرم چربی، ۲۷ گرم کربوهیدرات و ۲۸ گرم پروتئین است.

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سوپ سرماخوردگی مرغ
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