اعطای تسهیلات برمبنای عملکرد صادراتی در بانک صادرات ایران
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، بسته اعتباری سکو که در راستای رفع نیازهای تسهیلاتی صادرکنندههای کالا و خدمات و حمایت از رونق تجارت عرضه شده است، آندسته از مشتریان حقیقی و حقوقی را پوشش میدهد که ارز حاصل از صادرات خود را با عاملیت بانک صادرات ایران در مرکز مبادله به فروش میرسانند.
متقاضیان با بهرهمندی از این طرح میتوانند برحسب عملکرد صادراتی خود، نسبت به دریافت تسهیلات و صرف آن در بخشهای مختلف از جمله توسعه کسبوکار یا رفع نیازهای مالی پرسنل شرکت اقدام کنند. بر همین اساس؛ امکان دریافت تسهیلات برای پرسنل در هر مرحله تا سقف 400 میلیون تومان با بازپرداخت 24 ماهه و همچنین اخذ تسهیلات با بازپرداخت 6 تا 12 ماهه به نسبت مبلغ ریالی فروش ارز جهت استفاده در امور کسبوکار وجود خواهد داشت.
سکوی بانک صادرات ایران در زمره تسهیلات به صرفه برای مشتریان محسوب میشود و از مزیتهای آن میتوان به اعطای تسهیلات بدون شرط معدل در هر ماه، تامین مالی ریالی کسبوکار صادرکننده و پرسنل شرکت براساس عملکرد صادراتی و کمک به توسعه و رونق تجارت اشاره کرد.