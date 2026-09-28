عکس: بزرگداشت حضرت آیت الله شبیری زنجانی

مراسم گرامیداشت حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از سوی آستان مقدس معصومه سلام الله علیها و نهاد‌های حوزوی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی و مداحی عباس حیدرزاده با حضور پرشور علما و مردم قم در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.