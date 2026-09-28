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کد خبر: ۱۳۹۶۴۲۳
بازدید: ۸۱۶

عکس: بزرگداشت حضرت آیت الله شبیری زنجانی

مراسم گرامیداشت حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از سوی آستان مقدس معصومه سلام الله علیها و نهاد‌های حوزوی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی و مداحی عباس حیدرزاده با حضور پرشور علما و مردم قم در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی حضرت معصومه سلام الله علیها
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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