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کندر واقعا هوش را زیاد می‌کند؟

کندر بخور، هوشت زیاد می‌شود»؛ توصیه‌ای که سال‌هاست در میان خانواده‌ها و حتی در شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۲۲
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کندر

به گزارش تابناک؛ «کندر بخور، هوشت زیاد می‌شود»؛ توصیه‌ای که سال‌هاست در میان خانواده‌ها و حتی در شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌شود.

اما وقتی پای پژوهش علمی به میان می‌آید، ماجرا کمی متفاوت است. بررسی مطالعات منتشرشده در پایگاه معتبر پزشکی PubMed نشان می‌دهد برای ادعای افزایش «هوش» با مصرف کندر، شواهد کافی وجود ندارد.

کندر و ترکیبات موجود در آن، به‌ویژه اسید‌های بوسولیک، در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. برخی مطالعات، اثر احتمالی این ترکیبات بر حافظه و عملکرد شناختی را بررسی کرده‌اند؛ اما «بهبود برخی عملکرد‌های شناختی» با «افزایش هوش یا IQ» یکسان نیست.

در یک مطالعه انسانی در سال ۲۰۱۹، اثر کندر بر حافظه حرکتی در ۲۰ مرد سالمند بررسی شد. نتایج نشان داد گروهی که کندر دریافت کرده بودند، در برخی آزمون‌های یادگیری و حفظ حافظه حرکتی عملکرد بهتری داشتند. با این حال، پژوهشگران افزایش BDNF، یکی از عوامل مرتبط با عملکرد عصبی، را مشاهده نکردند.

مطالعه دیگری در سال ۲۰۲۲ نیز در افراد دارای سابقه آسیب مغزی، بهبود برخی شاخص‌های شناختی را پس از مصرف عصاره Boswellia serrata گزارش کرد؛ اما محققان بر ضرورت انجام مطالعات بزرگ‌تر برای تأیید این نتایج تأکید کردند.

افزایش هوش با کندر یک واقعیت علمی اثبات شده نیست

بنابراین، نتیجه راستی‌آزمایی روشن است: ممکن است کندر روی برخی جنبه‌های حافظه و عملکرد شناختی اثر داشته باشد، اما تاکنون شواهد علمی کافی وجود ندارد که نشان دهد خوردن کندر باعث افزایش هوش یا بالا رفتن IQ می‌شود.

در نتیجه، تبدیل یک یافته محدود درباره حافظه به ادعای «افزایش هوش با کندر» دقیق نیست و نمی‌توان آن را یک واقعیت علمی اثبات‌شده دانست.

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