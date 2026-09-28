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حضور عراقچی در نیویورک تمدید نشده است

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که مدت حضور وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک تمدید نشده است
کد خبر: ۱۳۹۶۴۲۱
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اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که مدت حضور وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک تمدید نشده است.

اسماعیل بقایی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر تمدید مدت حضور وزیر امور خارجه در نیویورک به علت مذاکرات صحت دارد، پاسخ داد: خیر، تمدیدی صورت نگرفته است.

بقایی درباره زمان بازگشت آقای عراقچی به تهران هم گفت: زمان بازگشت وزیر امورخارجه به تهران طبق برنامه قبلی خواهد بود.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه عباس عراقچی نیویورک سازمان ملل
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