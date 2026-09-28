عکس: جنگل پروانه‌ها در قلب ایتالیا

موزه علوم (MUSE) در شهر ترنتوی ایتالیا، با ایجاد فضای منحصربه‌فردی تحت عنوان «جنگل پروانه‌ها»، بخشی از اکوسیستم غنی کوه‌های «اودزونگوا» در تانزانیا را به قلب کوه‌های آلپ آورده است. این پروژه ۶۰۰ متر مربعی که با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره تنوع زیستی طراحی شده، بستری برای پژوهش‌های علمی درباره تأثیرات مخرب جنگل‌زدایی و تغییرات اقلیمی بر گونه‌های نادر جانوری فراهم کرده است.