سیصدوهشتادوششمین جلسه بررسی پرونده‌های مهم، خاص و کثیرالشاکی استان تهران امروز با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان تهران برگزار و در این جلسه بر رسیدگی از ابتدای امر با حضور اعضای اثرگذار، تسریع در اجرای احکام، جبران خسارت زیان‌دیدگان و صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه تأکید شد.

به گزارش تابناک، در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه، سیصد و هشتاد و ششمین جلسه پیگیری و نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی استان تهران با حضور ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان، علی صالحی دادستان تهران و جمعی از معاونان قضایی دادگستری استان، ضابطان قضایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مربوطه برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت پرونده‌های مهم، خاص و کثیرالشاکی استان تهران، روند رسیدگی به آنها، موانع موجود و راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها بررسی شد.

علی صالحی، دادستان تهران، در این جلسه، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه درباره نظارت، مدیریت و رصد پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی به سراسر کشور، گفت: جلسات نظارتی دادسرای تهران به‌صورت مستمر و هر سه‌شنبه با حضور قضات و معاونان این دادسرا برگزار می‌شود.

صالحی در تشریح روند این جلسات، اظهار کرد: در این جلسات از ضابطان پرونده‌ها، قضات رسیدگی‌کننده، کارشناسان و هیئت مستشاری دادسرای تهران که از قضات مجرب دستگاه قضایی هستند، دعوت می‌شود تا به قضات رسیدگی‌کننده برای انجام رسیدگی بهتر و دقیق‌تر کمک کنیم.

۳۸۶ جلسه و ۸۷۲ مصوبه در دادسرای تهران برای پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی

وی با اشاره به عملکرد پنج سال گذشته این جلسات، افزود: در پنج سال اخیر ۳۸۶ جلسه در این رابطه در دادسرای تهران تشکیل شده که ۸۷۲ مصوبه در پی داشته است. همه این تلاش‌ها برای پیگیری و نظارت دقیق بر این پرونده‌ها از بدو تشکیل تا اجرای حکم است.

دادستان تهران تأکید کرد: سعی کرده‌ایم نظارت بر این پرونده‌ها مداوم و بدون توقف باشد و چنانچه پرونده‌ای به یکی از همکاران قضایی ارجاع شد، مدیریت نیز در جریان کم و کیف این پرونده‌ها باشد تا از موانع و مشکلات پیش روی احتمالی گره‌گشایی کند و پرونده را در مسیر درست و قانونی خود قرار دهد.

صالحی با بیان اینکه نتایج این جلسات تاکنون مثبت ارزیابی می‌شود، گفت: بسیاری از پرونده‌های مهم، خاص و کثیرالشاکی به نتیجه رسیده و مطالبات مردم پرداخت شده است. امیدواریم نتیجه و خروجی این جلسات به نفع مردم و احقاق حقوق آنان باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما نظارت بر این پرونده‌ها بدون دخالت قضایی است.