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کد خبر: ۱۳۹۶۴۱۴
بازدید: ۲

عکس: جشن ازدواج ۴۴ زوج در شهر دورای الخلیل

شهر دورا در نزدیکی الخلیل (کرانه باختری)، در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶، میزبان یک مراسم ازدواج دسته‌جمعی باشکوه بود. در این جشن که با حضور هزاران تن از اهالی، بستگان و دوستان برگزار شد، ۴۴ زوج فلسطینی آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند و در فضایی سرشار از سنت‌های محلی پیوند بستند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کرانه باختری جشن ازدواج
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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