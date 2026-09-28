عکس: جشن ازدواج ۴۴ زوج در شهر دورای الخلیل

شهر دورا در نزدیکی الخلیل (کرانه باختری)، در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶، میزبان یک مراسم ازدواج دسته‌جمعی باشکوه بود. در این جشن که با حضور هزاران تن از اهالی، بستگان و دوستان برگزار شد، ۴۴ زوج فلسطینی آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند و در فضایی سرشار از سنت‌های محلی پیوند بستند.