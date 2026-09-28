واکنش پلیس به ویدئوی جنجالی مأمور گشت در سنندج

در پی انتشار ویدئویی جنجالی از برخورد نامناسب یکی از کارکنان گشت پلیس در سنندج، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی کردستان، دستور ویژه‌ای برای بررسی این موضوع صادر کرد و مأمور مربوطه برای انجام تحقیقات به بازرسی فرماندهی انتظامی استان احضار شد.

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار تصاویری از برخورد غیرحرفه‌ای و نامناسب یکی از کارکنان واحد گشت پلیس در شهر سنندج، با دستور ویژه سردار یحیی الهی، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار بازرسی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.بر اساس این گزارش، مأمور مربوطه به اداره بازرسی پلیس احضار شده و تحقیقات درباره نحوه برخورد وی در حال انجام است.

در بررسی‌های تکمیلی پلیس همچنین مشخص شده است که راننده خودرو فاقد گواهینامه رانندگی بوده و شرایط وی می‌توانسته برای خود و سرنشین خودرو خطرآفرین باشد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کردستان تأکید کرده است که با وجود ضرورت اجرای قانون و انجام مأموریت‌های انتظامی، حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی و اجرای مأموریت در چارچوب قانون از اصول مهم فراجا است.

بر همین اساس، اعلام شده است با هرگونه تخلف در این زمینه، برابر قانون و به‌صورت جدی برخورد خواهد شد.

منبع: فارس