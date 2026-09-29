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آیا زنان هم دچار سرطان پروستات می‌شوند؟

توده یا سرطان این ناحیه می‌تواند با علائمی مانند وجود توده در کنار مجرای ادرار، درد یا مشکل هنگام ادرار کردن، درد هنگام رابطه جنسی، خون در ادرار یا ترشحات غیرطبیعی همراه باشد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۰۵
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پروستات

به گزارش تابناک؛ زنان غده پروستات مردان را ندارند، اما در اطراف بخش پایینی مجرای ادرار غددی به نام غدد اسکین وجود دارد که به دلیل شباهت های ساختاری و عملکردی، گاهی «پروستات زنانه» نامیده می شوند.

این غدد می توانند موادی از جمله PSA و PSAP تولید کنند، اما وجود PSA در بدن زنان به معنای ابتلا به سرطان پروستات نیست و این نشانگر می تواند در شرایط دیگری نیز دیده شود.

سرطان این غدد بسیار نادر است

سرطان غدد اسکین یک بیماری بسیار نادر است و موارد گزارش شده از آن بسیار اندک هستند. به همین دلیل، اطلاعات پزشکی درباره عوامل خطر، تشخیص و درمان آن نیز در مقایسه با سرطان پروستات مردان محدودتر است.

بنابراین، عبارت «سرطان پروستات در زنان» می تواند گمراه کننده باشد؛ منظور معمولا تومور بسیار نادر غدد اسکین است، نه سرطان غده پروستات مردان.

چه علائمی ممکن است ایجاد شود؟

در موارد نادر، توده یا سرطان این ناحیه می تواند با علائمی مانند وجود توده در کنار مجرای ادرار، درد یا مشکل هنگام ادرار کردن، درد هنگام رابطه جنسی، خون در ادرار یا ترشحات غیرطبیعی همراه باشد.

با این حال، این علائم اختصاصی سرطان نیستند و بیماری های بسیار شایع تر مانند عفونت های ادراری، کیست ها و سایر مشکلات دستگاه تناسلی و ادراری نیز می توانند علائم مشابه ایجاد کنند.

PSA در زنان چه کاربردی دارد؟

غدد اسکین می توانند PSA تولید کنند و افزایش PSA در زنان لزوما نشانه سرطان نیست. پژوهش ها درباره کاربرد PSA در برخی بیماری های زنان، از جمله بعضی سرطان ها، ادامه دارد؛ بنابراین نمی توان از یک عدد PSA به تنهایی برای تشخیص سرطان استفاده کرد.

چه زمانی بررسی پزشکی لازم است؟

وجود توده جدید، خون در ادرار، درد مداوم، مشکل در دفع ادرار یا علائمی که بدون علت مشخص ادامه پیدا می کنند، بهتر است توسط پزشک بررسی شوند. در چنین شرایطی ممکن است معاینه، تصویربرداری و در صورت نیاز نمونه برداری برای مشخص شدن علت انجام شود.

سرطان غدد اسکین بسیار نادر است و بروز علائم ادراری یا تناسلی به خودی خود به معنای ابتلا به این بیماری نیست. تشخیص نهایی تنها با بررسی پزشکی امکان پذیر است.
منبع: عصرایران

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پروستات بیماری زنان مردان سرطان پروستات زنان
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