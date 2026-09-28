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ضرورت اصلاح تعرفه‌های اینترنت برای بقای اپراتورها

  اصلاح تعرفه اینترنت برای تداوم سرمایه‌گذاری

علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه، اصلاح تعرفه‌های اینترنت و مکالمات سیار را ضرورتی انکارناپذیر برای تداوم فعالیت و سرمایه‌گذاری اپراتورها دانست.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۰۴
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به گزارش تابناک، حکیم‌جوادی در خصوص دلایل لزوم اصلاح تعرفه‌ها گفت: هزینه‌های اپراتورها در بخش خرید تجهیزات، نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها به دلیل نوسانات ارزی به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری از جمله دستمزد نیروی انسانی متخصص و تامین تجهیزات داخلی نیز رشد قابل‌توجهی داشته که فشار مالی مضاعفی را به شبکه ارتباطی کشور تحمیل می‌کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید بر لزوم بازنگری فوری در قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی تصریح کرد: با توجه به اینکه مدت زمان طولانی است تغییری در تعرفه‌ها اعمال نشده، اصلاح و متناسب‌سازی قیمت‌ها برای حفظ پایداری شبکه کاملا ضروری است. در غیر این صورت، اپراتورها برای تداوم ارائه سرویس باکیفیت و سرمایه‌گذاری‌های آتی با چالش‌ها و مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

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