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منشا رنگ زرد خودروهای معروف جهان

یک زنبور در حال حرکت میان گل‌ها، سوژه ثبت یک تصویر ماکرو شده است؛ عکاس با حفظ فاصله و بدون ایجاد مزاحمت، لحظه‌ای از رفتار طبیعی این حشره را ثبت کرده است. این تصویر، جزئیات دنیای بندپایان را از فاصله‌ای نزدیک نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۰۱
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رنگ زرد

به گزارش تابناک، یک زنبور از گونه Polistes dominula در حالی که میان گل‌ها حرکت می‌کرد، سوژه یک عکس ماکرو قرار گرفت. عکاس برای مدتی حرکت این حشره را دنبال کرد تا بدون ایجاد مزاحمت، لحظه موردنظر را ثبت کند.

این رنگ زرد یکی از جذاب ترین کدهای رنگ در جهان است. همان زردی که اکثر خودروسازان برتر مانند فراری و لامبورگینی عاشق استفاده در محصولاتشان هستند. همه چیز از طبیعت شکل می گیرد.

جزئیات ثبت تصویر

در این عکس از دوربین OM System OM-1 Mark II و لنز M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO استفاده شده است. یک مبدل تله 2x از نوع M.Zuiko Digital 2x MC-20 و فلاش Godox V860III O نیز در ثبت تصویر به کار رفته‌اند.

عکس با یک شات و از یک حیوان زنده در محیط طبیعی ثبت شده است. عکاس تأکید کرده است که یکی از جذابیت‌های عکاسی ماکرو، توقف برای چند دقیقه و کشف جزئیاتی است که در فاصله‌ای نزدیک و در برابر چشم ما جریان دارند.

منشا رنگ زرد خودروهای معروف جهان

منشا رنگ زرد خودروهای معروف جهان

منبع: عصرایران

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