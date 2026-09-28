عکس: تجدید بیعت سربازان نیروهای مسلح با آرمانهای رهبر شهید انقلاب
جمعی از سربازان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همزمان با روز سرباز، با حضور در رواق دارالذکر حرم مطهر امام رضا (ع)، ضمن ادای احترام، با آرمانهای والای رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، تجدید میثاق کردند.
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