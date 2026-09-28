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کد خبر: ۱۳۹۶۳۹۹
بازدید: ۲

عکس: تجدید بیعت سربازان نیروهای مسلح با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب

جمعی از سربازان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هم‌زمان با روز سرباز، با حضور در رواق دارالذکر حرم مطهر امام رضا (ع)، ضمن ادای احترام، با آرمان‌های والای رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، تجدید میثاق کردند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری تجدید بیعت سربازان نیروهای مسلح رهبر شهید انقلاب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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