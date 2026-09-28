کاروان ایران در نهمین روز بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ صاحب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد و در چند رشته نیز رقابت‌های مهمی را پشت سر گذاشت.

نتایج روز نهم بازی‌های آسیایی ناگویا؛ طلای عالی‌پور، نقره احمدزاده و برنز نوشاد

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، در نهمین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا، نمایندگان ایران در ۱۴ رشته به میدان رفتند که حاصل آن کسب سه مدال بود. علی عالی‌پور در وزنه‌برداری به مدال طلا رسید، رامین احمدزاده در کوراش نقره گرفت و نوشاد عالمیان در تنیس روی میز صاحب مدال برنز شد.

در کنار مدال‌آوری، تیم‌های ملی والیبال و واترپلو و نمایندگان پدل ایران نیز مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

دوومیدانی؛ چوب امدادی به مقصد نرسید

تیم ایران برای نخستین‌بار در ماده ۴ در ۱۰۰ متر میکس در یک رقابت برون‌مرزی شرکت کرد، اما نتوانست مسابقه را به پایان برساند.

حسن تفتیان، ریحانه مبینی، بنیامین یوسفی و زهرا زارعی اعضای تیم ایران در این ماده بودند. تفتیان پس از طی ۱۰۰ متر، چوب امدادی را به مبینی رساند و او نیز مسیر خود را طی کرد.

اما هنگام تحویل چوب به بنیامین یوسفی، ناهماهنگی میان دو دونده باعث شد چوب با تأخیر به یوسفی برسد. در نتیجه دونده ایران از رقبای خود عقب افتاد و تیم کشورمان پیش از رسیدن به خط پایان از ادامه رقابت بازماند.

والیبال؛ دومین برد متوالی ایران

تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی برابر تایلند قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان پیاتزا هر سه ست این مسابقه را با نتایج ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۵ به سود خود تمام کردند تا دومین برد متوالی خود را به دست آورند.

ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی فردا مقابل اندونزی به میدان می‌رود.

پدل؛ شروع پیروزمندانه برابر امارات

تیم پدل ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور در نخستین دیدار خود مقابل امارات قرار گرفت و در دو ست متوالی به پیروزی رسید.

نمایندگان ایران ست نخست را ۷ بر ۶ و ست دوم را ۶ بر ۳ از آن خود کردند.

واترپلو؛ دومین پیروزی ایران

تیم ملی واترپلوی ایران در دومین دیدار مرحله گروهی مقابل کره جنوبی به میدان رفت و با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ این تیم را شکست داد.

واترپلوئیست‌های ایران با این پیروزی، دومین برد خود در گروه B را ثبت کردند.

تنیس؛ حذف سه نماینده ایران

ماندگار فرزامی در دیدار خود برابر نماینده چین تایپه با نتیجه مشابه ۶ بر یک در دو ست شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

مشکات‌الزهرا صفی نیز پس از تأخیری طولانی مسابقه خود را آغاز کرد. او ست نخست را ۶ بر یک واگذار کرد و در ست دوم نیز در حالی که ۴ بر صفر عقب بود، بارش باران باعث توقف مسابقه شد.

ادامه این دیدار به کورت سرپوشیده منتقل شد، اما صفی نتوانست شرایط مسابقه را تغییر دهد و ست دوم را نیز ۶ بر صفر واگذار کرد.

علی یزدانی نیز مقابل «وو یی‌بینگ» قرار گرفت. او ست نخست را ۶ بر یک واگذار کرد و در ست دوم نیز ۲ بر یک عقب بود که بارندگی باعث توقف مسابقه شد.

پس از انتقال دیدار به کورت داخل سالن، یزدانی نتوانست روند مسابقه را تغییر دهد و ست دوم را نیز ۶ بر یک واگذار کرد تا با شکست ۲ بر صفر حذف شود.

شیرجه؛ چهارمی تاریخی سام واژیر

سام واژیر در فینال شیرجه از تخته یک متر مردان با کسب ۳۴۴.۴۰ امتیاز چهارم شد.

واژیر تنها ۱۶.۹۰ امتیاز با مدال برنز فاصله داشت و با این نتیجه، بهترین جایگاه شیرجه ایران پس از انقلاب در بازی‌های آسیایی را به ثبت رساند.

سیدمحمد مقدسی، دیگر نماینده ایران، با ۲۵۳.۹۰ امتیاز در رده نهم قرار گرفت.

وزنه‌برداری؛ طلای عالی‌پور با دو رکورد

علی عالی‌پور در دسته ۹۵ کیلوگرم کار خود را با مهار وزنه‌های ۱۷۵ و ۱۸۰ کیلوگرمی در یک‌ضرب آغاز کرد، اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۱۸۳ کیلوگرمی را بالای سر ببرد.

او با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم، رکورد یک‌ضرب بازی‌های آسیایی را شکست.

عالی‌پور در دوضرب ابتدا وزنه ۲۱۳ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش دوم مقابل ۲۱۸ کیلوگرم ناکام ماند. او در تلاش سوم بار دیگر همین وزنه را انتخاب کرد و این بار موفق به مهار آن شد.

نماینده ایران با مجموع ۳۹۸ کیلوگرم قهرمان شد و علاوه بر مدال طلا، رکورد مجموع جهان را نیز به نام خود ثبت کرد.

جوادی پنجم شد

میرمصطفی جوادی در دسته ۸۵ کیلوگرم ابتدا وزنه ۱۵۸ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در دو تلاش بعدی مقابل وزنه‌های ۱۶۳ و ۱۶۴ کیلوگرمی ناکام ماند.

او در دوضرب وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در دو تلاش بعدی مقابل وزنه‌های ۲۰۹ و ۲۱۷ کیلوگرمی موفق نبود.

جوادی با مجموع ۳۵۸ کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفت و از کسب مدال بازماند.

تنیس روی میز؛ نوشاد برنزی شد

نوشاد عالمیان در مرحله نیمه‌نهایی انفرادی مقابل «وانگ چو کین»، نفر اول رنکینگ جهانی از چین، قرار گرفت.

عالمیان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند، اما با صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

ملی‌پوش ایران تنها گیم سوم را با نتیجه ۱۱ بر ۹ برد و گیم‌های اول، دوم، چهارم و پنجم را به ترتیب با نتایج ۱۱ بر ۴، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۶ واگذار کرد.

بوکس؛ پایان کار پارمیدا خوش‌خبر

پارمیدا خوش‌خبر در وزن ۷۵ کیلوگرم در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل «دیم کونه لو» از ویتنام قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

تیراندازی؛ رستمیان هفتم شد

محمد بیرانوند در رقابت‌های تراپ مردان پس از کسب ۲۲ و ۲۴ امتیاز در دو راند نخست، در راند‌های سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز گرفت و در مجموع چهار راند به ۹۱ امتیاز رسید. رقابت این بخش فردا با برگزاری راند پنجم و فینال به پایان می‌رسد.

در بخش بانوان نیز مرضیه پرورش‌نیا پس از کسب ۱۹ و ۲۱ امتیاز در دو راند نخست، در راند‌های سوم و چهارم ۲۳ و ۲۳ امتیاز گرفت و مجموع امتیازاتش به ۸۶ رسید.

هانیه رستمیان در پایان مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان با ۵۸۷ امتیاز، صدرنشین میان ۴۴ شرکت‌کننده شد و به فینال راه یافت.

رستمیان در فینال نتوانست نتیجه مرحله مقدماتی را تکرار کند و در نهایت در جایگاه هفتم قرار گرفت.

سامیه یاسی با ۵۶۳ امتیاز سی‌ونهم و زینب طوماری با ۵۵۴ امتیاز چهل‌وسوم شدند. تیم ایران نیز با ترکیب رستمیان، یاسی و طوماری و کسب ۱۷۰۴ امتیاز، هشتم شد.

اسکواش؛ شکست برابر ژاپن و چین

تیم اسکواش بانوان ایران در نخستین دیدار گروه C مقابل ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.

نجمه بوشهری‌زاده و فرشته اقتداری هر کدام با نتیجه ۳ بر یک و نرگس سلطانی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل حریفان ژاپنی شکست خوردند.

ایران در دومین دیدار مقابل چین نیز ۲ بر یک مغلوب شد. فرشته اقتداری تنها پیروزی ایران را کسب کرد و بوشهری‌زاده و سلطانی شکست خوردند.

تیم ایران فردا در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف هند خواهد رفت.

کوراش؛ نقره رامین احمدزاده

رامین احمدزاده در وزن ۸۱- کیلوگرم پس از پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل «راتانان کائونساتان» از تایلند در مرحله یک‌هشتم نهایی، در یک‌چهارم نهایی نیز با همین نتیجه «احمد چاریف» از ترکمنستان را شکست داد.

او با این پیروزی مدال برنز خود را قطعی کرد و در نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۵ بر صفر «کن اویوشی» از ژاپن را شکست داد و راهی فینال شد.

احمدزاده در مبارزه نهایی برابر «آکژور زیودولایف» از ازبکستان با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره رسید.

رضا احمدزاده حذف شد

رضا احمدزاده، دیگر نماینده ایران در وزن ۸۱- کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل «کن اویوشی» از ژاپن قرار گرفت.

او با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت و فرصت رویارویی با برادرش رامین در نیمه‌نهایی را از دست داد.

تیراندازی با کمان؛ صعود عاشق‌زاده به یک‌چهارم نهایی

بیتا عاشق‌زاده در مرحله یک‌شانزدهم نهایی کامپوند بانوان با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۴۰ نماینده سریلانکا را شکست داد.

او در یک‌هشتم نهایی نیز با نتیجه نزدیک ۱۴۴ بر ۱۴۳ مقابل «بونا آکتر» از بنگلادش به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت.

گیسا بایبوردی در یک‌شانزدهم نهایی با نتیجه ۱۴۷ بر ۱۴۳ مغلوب «بونا آکتر» از بنگلادش شد و حذف شد.

در بخش مردان، میلاد رشیدی با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۴۵ مقابل «نواز احمد رکیب» از بنگلادش شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

فرهنگ خداپرست نیز پس از تساوی ۱۴۶ بر ۱۴۶ برابر «دیلموخامد موسی» از قزاقستان، در تیر طلایی شکست خورد و حذف شد.