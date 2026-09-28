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طلایی که با یک کفش از دست رفت!

ورزشکار قزاقستانی پس از کسب مقام نخست ماراتن پیاده‌روی بازی‌های آسیایی، به دلیل پوشیدن کفش غیرمجاز، مدال طلای خود را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۹۳
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ورزشگاه قزاقستان

به گزارش تابناک؛ کفش غیرمجاز، طلای یاسمینا توکسانبایوا، ورزشکار قزاقستانی و قهرمان ماراتن پیاده‌روی بازی‌های آسیایی ژاپن را از او گرفت و باعث دیسکالیفه شدن او شد.

توکسانبایوا پس از ۱۸ کیلومتر با اختلاف اول بود و با زمان ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه به خط پایان رسید و با چهار دقیقه اختلاف از حریف چینی‌اش یعنی دانزنگ چوژون پیش بود.

نماینده کمیته برگزاری بعد از این رویداد اقدام به دیسکالیفه کردن ورزشکار قزاق کرد. او در این زمینه به رویترز گفت: ورزشکاران موظف‌اند فقط از کفش‌هایی استفاده کنند که تایید شده و در فهرست پلتفرم اتحادیه جهانی ثبت شده باشند. او با کفش دیگری رقابت کرد، بنابراین با اتحادیه جهانی تماس گرفتیم و طبق مقررات رفتار کردیم.

به گفته او، تصمیم برای باطل کردن این قهرمانی توسط اتحادیه جهانی گرفته شده است.

به این ترتیب مدال طلا به دانزنگ چوژون رسید، نقره به هم‌وطنش ما لی و برنز به یوکیکو اومنو از ژاپن تعلق گرفت.

منبع: ایسنا

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ورزشکار قزاقستان طلا کفش دیسکالیفه
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