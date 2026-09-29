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بخشایش در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح کرد:

چرا تنش ایران و آمریکا دوباره بالا گرفت؟ / ترامپ می‌خواهد تنگه هرمز را از ایران بگیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به افزایش تنش میان ایران و آمریکا، تنگه هرمز را یکی از نقاط مهم قدرت ایران دانست و گفت: به نظر می‌رسد اختلافات بر سر این آبراه و مواضع اخیر واشنگتن موجب افزایش تنش شده و در عین حال، مسیر میانجیگری قطر و عمان همچنان باز است.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۸۷
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چرا تنش ایران و آمریکا دوباره بالا گرفت؟ / ترامپ می‌خواهد تنگه هرمز را از ایران بگیرد

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره افزایش تنش میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: احساس من این است که هنوز جنگ پردامنه‌ای میان ایران و آمریکا شکل نگرفته است؛ چراکه هم آمریکا ایران را امتحان کرده و هم ایران آمریکا را می‌شناسد. با این حال، دعواهای لفظی و نزاع‌های لجبازانه، به‌ویژه درباره تنگه هرمز، همچنان ادامه دارد.

ترامپ می‌خواهد تنگه هرمز را از ایران بگیرد

وی تنگه هرمز را یکی از نقاط قوت ایران دانست و افزود: به نظر می‌رسد آمریکا تلاش دارد این اهرم را از ایران بگیرد؛ چه از طریق فعال کردن مسیرهای جایگزین در جنوب و چه از طریق فضاسازی رسانه‌ای و تلاش برای متعادل نگه داشتن قیمت نفت.

هدف پزشکیان و عراقچی برای حضور در آمریکا مذاکره بود

بخشایش اردستانی درباره رایزنی‌های دیپلماتیک اخیر نیز گفت: به نظر من زمانی که پزشکیان و عراقچی در آمریکا حضور داشتند، هدف اصلی صرفاً سخنرانی نبود و مذاکره نیز یکی از اهداف آنها بود، اما این مذاکرات به نتیجه مورد انتظار نرسید.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دونالد ترامپ متوجه شده بود که ایران در روند مذاکره حاضر به دادن امتیازهایی است؛ از جمله اینکه درباره موضوع هسته‌ای امکان گفت‌وگو وجود دارد و در صورت رفع فشارها و تحریم‌ها، ایران نیز می‌تواند در موضوع تنگه هرمز همکاری کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: ترامپ در مقطعی موضعی گرفت که نشان می‌داد حاضر به توافق با ایران نیست و بعد دوباره از مذاکره و توافق سخن گفت. به اعتقاد من، این تغییر موضع‌ها می‌تواند بر میزان تنش میان دو کشور اثر بگذارد.

سخنان ترامپ صرفاً برای مدیریت بازار نفت

بخشایش اردستانی افزود: ما ایرانی‌ها معمولاً به حرف‌ها توجه زیادی می‌کنیم و تصور می‌کنیم اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا صرفاً برای مدیریت بازار نفت یا فضای سیاسی بیان می‌شود، اما در عمل همین مواضع می‌تواند بر سطح تنش‌ها اثر بگذارد.

چرا تنش ایران و آمریکا دوباره بالا گرفت؟ / ترامپ می‌خواهد تنگه هرمز را از ایران بگیرد

وی با اشاره به نقش میانجی‌ها گفت: در شرایط فعلی قطر و عمان در تلاش برای میانجیگری هستند. رایزنی‌های عمان با تهران درباره سازوکار مدیریت تردد در تنگه هرمز نیز در ماه‌های اخیر ادامه داشته و ایران در روزهای اخیر طرحی برای بازگشایی این آبراه ارائه کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه به تحولات اخیر در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: درگیری‌ها و تنش‌های ایجادشده در اطراف تنگه هرمز نشان می‌دهد این موضوع به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان ایران و آمریکا تبدیل شده است.

بخشایش اردستانی با اشاره به پیامدهای اقتصادی افزایش تنش نیز اظهار کرد: افزایش تنش معمولاً خودش را در بازارها نشان می‌دهد و بالا رفتن قیمت دلار و طلا نیز می‌تواند از نشانه‌های افزایش نگرانی‌های اقتصادی نسبت به تشدید تنش‌ها باشد.

وی در پایان درباره هدف آمریکا از فشار بر ایران گفت: آمریکایی‌ها از تغییر نظام جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند، اما من تصور نمی‌کنم این هدف به نتیجه برسد.

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ترامپ تنگه هرمز ایران و آمریکا احمد بخشایش اردستانی جنگ ایران و آمریکا
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