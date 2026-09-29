چرا تنش ایران و آمریکا دوباره بالا گرفت؟ / ترامپ میخواهد تنگه هرمز را از ایران بگیرد
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره افزایش تنش میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: احساس من این است که هنوز جنگ پردامنهای میان ایران و آمریکا شکل نگرفته است؛ چراکه هم آمریکا ایران را امتحان کرده و هم ایران آمریکا را میشناسد. با این حال، دعواهای لفظی و نزاعهای لجبازانه، بهویژه درباره تنگه هرمز، همچنان ادامه دارد.
ترامپ میخواهد تنگه هرمز را از ایران بگیرد
وی تنگه هرمز را یکی از نقاط قوت ایران دانست و افزود: به نظر میرسد آمریکا تلاش دارد این اهرم را از ایران بگیرد؛ چه از طریق فعال کردن مسیرهای جایگزین در جنوب و چه از طریق فضاسازی رسانهای و تلاش برای متعادل نگه داشتن قیمت نفت.
هدف پزشکیان و عراقچی برای حضور در آمریکا مذاکره بود
بخشایش اردستانی درباره رایزنیهای دیپلماتیک اخیر نیز گفت: به نظر من زمانی که پزشکیان و عراقچی در آمریکا حضور داشتند، هدف اصلی صرفاً سخنرانی نبود و مذاکره نیز یکی از اهداف آنها بود، اما این مذاکرات به نتیجه مورد انتظار نرسید.
وی ادامه داد: به نظر میرسد دونالد ترامپ متوجه شده بود که ایران در روند مذاکره حاضر به دادن امتیازهایی است؛ از جمله اینکه درباره موضوع هستهای امکان گفتوگو وجود دارد و در صورت رفع فشارها و تحریمها، ایران نیز میتواند در موضوع تنگه هرمز همکاری کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مواضع اخیر رئیسجمهور آمریکا اظهار کرد: ترامپ در مقطعی موضعی گرفت که نشان میداد حاضر به توافق با ایران نیست و بعد دوباره از مذاکره و توافق سخن گفت. به اعتقاد من، این تغییر موضعها میتواند بر میزان تنش میان دو کشور اثر بگذارد.
سخنان ترامپ صرفاً برای مدیریت بازار نفت
بخشایش اردستانی افزود: ما ایرانیها معمولاً به حرفها توجه زیادی میکنیم و تصور میکنیم اظهارات رئیسجمهور آمریکا صرفاً برای مدیریت بازار نفت یا فضای سیاسی بیان میشود، اما در عمل همین مواضع میتواند بر سطح تنشها اثر بگذارد.
وی با اشاره به نقش میانجیها گفت: در شرایط فعلی قطر و عمان در تلاش برای میانجیگری هستند. رایزنیهای عمان با تهران درباره سازوکار مدیریت تردد در تنگه هرمز نیز در ماههای اخیر ادامه داشته و ایران در روزهای اخیر طرحی برای بازگشایی این آبراه ارائه کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه به تحولات اخیر در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: درگیریها و تنشهای ایجادشده در اطراف تنگه هرمز نشان میدهد این موضوع به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان ایران و آمریکا تبدیل شده است.
بخشایش اردستانی با اشاره به پیامدهای اقتصادی افزایش تنش نیز اظهار کرد: افزایش تنش معمولاً خودش را در بازارها نشان میدهد و بالا رفتن قیمت دلار و طلا نیز میتواند از نشانههای افزایش نگرانیهای اقتصادی نسبت به تشدید تنشها باشد.
وی در پایان درباره هدف آمریکا از فشار بر ایران گفت: آمریکاییها از تغییر نظام جمهوری اسلامی سخن گفتهاند، اما من تصور نمیکنم این هدف به نتیجه برسد.