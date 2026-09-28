قیمت واقعی نفت به ۱۲۵ دلار رسید

قیمت واقعی نفت در بازار به حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه رسیده، در حالی که نفت برنت در محدوده ۱۰۸ دلار معامله می‌شود.

به گزارش تابناک؛ قیمت واقعی نفت در بازار حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.

بررسی نمودار تفاوت قیمت برنت آتی یا همان نفت کاغذی و قیمت نفت واقعی که در بازار‌های نفتی به برنت نقدی یا (Dated Brent) معروف است به حدود ۱۸ دلار رسیده است.

یعنی وقتی قیمت نفت برنت در مرز ۱۰۸ دلار است قیمت واقعی نفت در بازار حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.

شب گذشته منابع محلی از شلیک یک کروز دریایی به سمت یک کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر دادند؛ ده دقیقه مانده به باز شدن بازار نفت، اخباری از حملات به دو منطقه در ریاض منتشر و پرواز‌های فرودگاه پایتخت عربستان مختل شد.

بازار نفت باز شد، اما نه ادعای باز بودن تنگه هرمزِ ترامپ و وزیر خزانه‌داریش کارساز بود نه خبرسازی‌های آکسیوس در مورد مذاکره با ایران؛ در نهایت قیمت نفت با جهش ۱۰۶ دلاری ابتدای هفته غربی خود را آغاز کرد.

حالا نفت خام آمریکا با حدود ۴ دلار افزایش ۹۶.۲۶ دلار و نفت برنت با بیش از ۴ دلار رشد ۱۰۸.۴۲ دلار در هر بشکه معامله می‌شوند.

همچنین بررسی نمودار آخرین قیمت نفت عمان هم که به پایان معاملات روز جمعه باز می‌گردد، نشان می‌دهد که نفت عمان هم که شاخص تاثیرگذار بر قیمت نفت‌های غرب آسیاست، ۱۳ دلار بالاتر از نفت برنت است.

منبع: فارس