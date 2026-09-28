جنگ افزار
درون دومین زهپاد شکار شده توسط ایران؛ چه کار میکرده؟
ریموس ۶۰۰ | Hydroid REMUS 600 یک زهپاد (زیردریایی هدایت پذیر بدون سرنشین) و ماژولار است که برای انجام مأموریتهایی مانند کشف مین، نقشهبرداری بستر دریا، جستوجو و عملیات اطلاعاتی و شناسایی طراحی شده است. این سامانه میتواند تا عمق ۶۰۰ متر فعالیت کند و بسته به مأموریت، به انواع سونارها و حسگرهای مختلف مجهز شود. نسخه نظامی «امکی ۱۸ ماد ۲ کینگفیش» نیروی دریایی آمریکا نیز بر پایه پلتفرم ریموس ۶۰۰ توسعه یافته است. این همان خانوادهای از زیرسطحیهاست که نیروی دریایی سپاه یک نمونه آمریکایی از آن را در تنگه هرمز توقیف کرده و برای بازیابی اطلاعات در اختیار متخصصان قرار داده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با ساختار، حسگرها، شیوههای ناوبری و قابلیتهایی آشنا میشوید که ریموس ۶۰۰ را به یکی از ابزارهای مهم عملیات زیرسطحی تبدیل کرده است.
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