بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا؛
عالیپور قهرمان وزنهبرداری بازیهای آسیایی شد
علی عالیپور با درخشش در دسته ۹۵ کیلوگرم وزنهبرداری بازیهای آسیایی، مدال طلای این رقابتها را به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۷۴| |
465 بازدید
به گزارش تابناک؛ علی عالیپور نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم وزنه برداری مردان، با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی در یک ضرب و ۲۱۸ کیلوگرمی در دو ضرب با مجموع ۳۹۸ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.
عالیپور با مهار ۲۱۸ در دو ضرب رکورد بازیهای آسیایی و با مجموع ۳۹۸ رکورد مجموع جهان را شکست.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟