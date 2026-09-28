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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

عالی‌پور قهرمان وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی شد

علی عالی‌پور با درخشش در دسته ۹۵ کیلوگرم وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی، مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۷۴
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عالی‌پور قهرمان وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی شد

به گزارش تابناک؛ علی عالی‌پور نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم وزنه برداری مردان، با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی در یک ضرب و ۲۱۸ کیلوگرمی در دو ضرب با مجموع ۳۹۸ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. 

عالی‌پور با مهار ۲۱۸ در دو ضرب رکورد بازیهای آسیایی و با مجموع ۳۹۸ رکورد مجموع جهان را شکست.

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علی عالی پور وزنه برداری قهرمان بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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