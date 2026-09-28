علی عالی‌پور با درخشش در دسته ۹۵ کیلوگرم وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی، مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.





به گزارش تابناک؛ علی عالی‌پور نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم وزنه برداری مردان، با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی در یک ضرب و ۲۱۸ کیلوگرمی در دو ضرب با مجموع ۳۹۸ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.

عالی‌پور با مهار ۲۱۸ در دو ضرب رکورد بازیهای آسیایی و با مجموع ۳۹۸ رکورد مجموع جهان را شکست.