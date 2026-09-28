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بازگشت آلوز به سپاهان در هاله‌ای از ابهام

سرنوشت بازگشت ریکاردو آلوز به ترکیب سپاهان همچنان مشخص نیست و این باشگاه برای تعیین تاریخ دقیق پایان محرومیت هافبک پرتغالی، منتظر پاسخ فیفا است.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۶۹
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ریکاردو آلوز

به گزارش تابناک؛ ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی سپاهان، برای مشخص شدن تاریخ دقیق پایان محرومیتش همچنان در انتظار پاسخ رسمی فیفا است.

مدیربرنامه‌های آلوز شب گذشته (یکشنبه) اعلام کرد که محرومیت این بازیکن در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهرماه) به پایان می‌رسد و آلوز می‌تواند سپاهان را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر همراهی کند. با این حال و پس از پیگیری ‌ها از باشگاه سپاهان مشخص شد این نظر مدیر برنامه آلوز بوده و رسمی نخواهد بود. تا زمانی که پاسخ استعلام از فیفا به دست باشگاه سپاهان نرسد و مدیران این باشگاه در این باره به قطعیت نرسند، آنها از این بازیکن در دیدار‌های پیش رو استفاده نخواهند کرد.

ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی که پس از انتقال از تراکتور به سپاهان با محرومیت ۴ ماهه مواجه شده است، از ۲۴ شهریورماه پس از بازگشت به ایران در تمرینات تیم محرم نویدکیا شرکت کرده تا آمادگی بدنی خود را حفظ کند. با این وجود، ابهام درباره زمان پایان محرومیت او باعث شده است که آلوز همچنان از ترکیب اصلی سپاهان دور باشد.

هافبک پرتغالی طلایی‌پوشان فصل گذشته در انتقالی جنجالی از تراکتور به سپاهان پیوست و پس از شکایت باشگاه تبریزی با محرومیت ۴ ماهه و جریمه نقدی روبه‌رو شد، اما رقابت‌های لیگ فصل گذشته در هفته بیست‌ودوم به دلیل شرایط جنگی کشور متوقف شد و مسابقات ادامه پیدا نکرد.

باشگاه سپاهان در این مدت پیگیر تعیین تکلیف در خصوص محرومیت آلوز بوده است. اگر مسئله برگزاری مسابقات ملاک فیفا برای زمان محرومیت آلوز باشد و با توجه به اینکه فصل جدید لیگ برتر از ۲۳ مردادماه آغاز شده، محرومیت ۴ ماهه این بازیکن تا پایان آذرماه به طول می‌انجامد. حالا باید منتظر ماند فیفا پاسخ سپاهانی‌ها را می‌دهد یا اینکه ادعای مدیر برنامه‌های آلوز به سرانجام خواهد رسید.

منبع: تسنیم

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ریکاردو آلوز سپاهان محرومیت فیفا
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