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بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد/ از محسن نامجو و بیژن مرتضوی تا شادمهر عقیلی

بیژن مرتضوی، خواننده، آهنگساز و نوازنده ویولن، پس از سال‌ها فعالیت در خارجبیژن مرتضوی، خواننده، آهنگساز و نوازنده ویولن، پس از سال‌ها فعالیت در خارج از کشور، وارد ایران شد و در تهران مستقر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۶۰
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1246 بازدید
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بیژن مرتضوی
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، بیژن مرتضوی دو روز پیش وارد ایران شد و در منطقه نیاوران تهران ساکن شده است. او پیش از بازگشت، بخش‌هایی از یک قطعه تازه با نام «لالایی» را منتشر کرده بود که آن را برای کودکان میناب ساخته است.
 

جزئیات بازگشت بیژن مرتضوی

 
بیژن مرتضوی که سال‌ها در خارج از کشور فعالیت هنری داشته، در فاصله‌ای کوتاه پس از محسن نامجو به ایران بازگشته است. محسن نامجو نیز حدود دو دهه در خارج از کشور زندگی و فعالیت کرده بود و چندی پیش به ایران بازگشت.
 
بازگشت مرتضوی در شرایطی خبرساز شده که او هم‌زمان با این اتفاق، قطعه‌ای با ترانه‌ای از بابک صحرایی منتشر کرده است. این قطعه با عنوان «لالایی» برای کودکان میناب ساخته شده و بخشی از آن به‌صورت عمومی منتشر شده است. مرتضوی این اثر را به جان‌باختگان و مردم ایران تقدیم کرده است.
 
به گفته مرتضوی، این قطعه هنوز در حال تکمیل است و بخش‌های بیشتری از آن در آینده منتشر خواهد شد.
 

بیشتر بخوانید: بازگشت نامجو به ایران؛ فصل تازه‌ای برای هنرمندان مهاجر

 

کارنامه هنری؛ از ویولن تا موسیقی ایرانی

 
بیژن مرتضوی تنها به‌عنوان خواننده شناخته نمی‌شود. بخش مهمی از کارنامه او به نوازندگی ویولن، آهنگسازی و موسیقی بی‌کلام اختصاص دارد. او طی سال‌های فعالیتش بارها با آثار و اجراهای خود به موسیقی ایرانی ارجاع داده است.
 
مرتضوی حتی در سال‌های فعالیت در خارج از کشور نیز تلاش کرده حضور خود را به‌عنوان یک هنرمند ایرانی حفظ کند و در برخی رویدادهای بین‌المللی با همین عنوان روی صحنه رفته است.
 

شادمهر عقیلی؛ گمانه‌زنی‌ها ادامه دارد

 
در کنار نام بیژن مرتضوی و محسن نامجو، طی هفته‌های اخیر نام شادمهر عقیلی نیز دوباره در گمانه‌زنی‌های مربوط به بازگشت خوانندگان خارج از کشور مطرح شده است.
 
احمد ایراندوست اخیراً ادعا کرده که شادمهر عقیلی قرار است آبان‌ماه به ایران بازگردد و در تهران کنسرت برگزار کند. این ادعا تاکنون از سوی شادمهر عقیلی یا نهادهای رسمی تأیید یا تکذیب نشده است.
 
پیش از این نیز مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اخبار بازگشت شادمهر عقیلی گفته بود که حتی در صورت بازگشت یک هنرمند، این موضوع لزوماً به معنای برگزاری کنسرت نیست و برای اجرای رسمی باید مراحل قانونی طی شود.
 
شادمهر عقیلی در جریان حوادث اخیر نیز در فضای مجازی واکنش‌هایی درباره ایران و مردم کشور منتشر کرده بود. او در یکی از پیام‌هایش از مردم ایران و کاهش آلام هموطنان سخن گفت و در مطلبی دیگر محتوایی با مضمون ایران منتشر کرد.
 

بازگشت‌ها ادامه دارد؟

 
هنوز نمی‌توان از یک موج قطعی و گسترده سخن گفت، اما فاصله کوتاه میان بازگشت محسن نامجو و بیژن مرتضوی و هم‌زمانی آن با گمانه‌زنی درباره شادمهر عقیلی، موضوع بازگشت هنرمندان ایرانی خارج از کشور را دوباره در مرکز توجه فضای فرهنگی و موسیقی قرار داده است.
 
باید دید بازگشت بیژن مرتضوی یک حضور کوتاه‌مدت خواهد بود یا آغاز فصل تازه‌ای در فعالیت هنری او در ایران. پاسخ این پرسش را احتمالاً باید در ماه‌های آینده و در نوع فعالیت هنری این خواننده جست‌وجو کرد.
 
آنچه فعلاً مسلم است، بازگشت بیژن مرتضوی به ایران و انتشار قطعه‌ای برای کودکان میناب است؛ قطعه‌ای که هنوز کامل نشده، اما همین بخش منتشرشده کافی بوده تا بازگشت این خواننده با اثری تازه و با مضمون ایران و مردمش گره بخورد.
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برچسب ها
بیژن مرتضوی بازگشت هنرمندان محسن نامجو هنرمند موسیقی
بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد/ از محسن نامجو و بیژن مرتضوی تا شادمهر عقیلی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1
9
پاسخ
قبلا هم میومد ولی بی سر و صدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
12
پاسخ
فاقد اهمیت ...

درامد و حال مردم باید خوب بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
6
پاسخ
یعنی الان باید خوشحال باشیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1
0
پاسخ
قطعا به نفع کشور هست
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