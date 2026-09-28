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زن پوشی عباس جمشیدی فر برای جذب مخاطب صداوسیما
در حالی که وحید جلیلی و دارودستهاش قبل از کنترل صداوسیما و نشستن بر کرسیهای قدرت، به اوضاع فرهنگ به ویژه صداوسیما و سینما میتاختند، حالا از همان مشی مورد انتقادشان با هدف جذب مخاطب برای صداوسیما استفاده میکنند. در همین زمینه بخشهایی از سریال «اسباب زحمت» وایرال شده که عباس جمشیدی فر زنانهپوش شده و به ترانه مشهور کامران و هومن در صداوسیما اشاره میکند.
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برچسبها:نبض خبر عباس جمشیدیفر اسباب زحمت ویدیو
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