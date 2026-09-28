قیمت دلار امروز دوشنبه ۶ مهرماه؛ عبور دلار از مرز ۲۴۰ هزار تومان
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز تهران امروز در شرایطی آغاز به کار کرد که نوسانات قیمتی بار دیگر به کانون توجه فعالان اقتصادی تبدیل شده است. طبق مشاهدات میدانی در کف بازار آزاد، نرخ دلار آمریکا در ساعات ابتدایی معاملات با جهشی معنادار به کانال ۲۴۰ هزار تومان ورود کرد.
اگرچه در دقایق اولیه، شاهد عقبنشینی موقت حدود ۱۵۰۰ تومانی قیمت بودیم، اما فشار تقاضا باعث شد دلار دوباره به قله ۲۴۰ هزار و ۲۰۰ تومانی بازگردد. نکته حائز اهمیت در این نوسانات، مقایسه نرخ فعلی با سال گذشته است که نشاندهنده جهشی ۱۱۴ درصدی در بازه زمانی یکساله است؛ آماری که عمق فشارهای تورمی و تغییرات ارزش پول ملی را به وضوح نشان میدهد. البته باید تأکید کرد که نرخهای اعلامی در کانالهای تلگرامی و مجازی گاهاً با ارقام کف بازار تفاوت دارد، اما قیمت ۲۴۰ هزار تومان، واقعیت ملموس معاملات نقدی در لحظه تنظیم این گزارش است.
در سایر نمادهای ارزی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. دلار کانادا با پیشروی در بازار، به نرخ ۱۷۱ هزار تومان دست یافته و دلار استرالیا نیز با رشدی مشابه، در سطح ۱۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان معامله میشود.
تغییرات در مرکز مبادله و آخرین نرخ حواله دلار
همزمان با تحرکات بازار آزاد، مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز شاهد تغییرات در نرخ حوالههای ارزی بود. طبق اعلام این مرکز، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با رشد ۱۱۰۱ تومانی به ۱۷۱ هزار و ۲۹۵ تومان رسید. همچنین، نرخ فروش حواله دلار نیز با افزایشی ۱۱۱۰ تومانی، عدد ۱۷۲ هزار و ۸۵۰ تومان را ثبت کرد. این شکاف میان بازار رسمی و آزاد، همواره یکی از دغدغههای تحلیلگران برای پیشبینی رفتارهای آتی بازارساز است.
وضعیت تتر در بازار کریپتو
در بازار داراییهای دیجیتال نیز، تتر به عنوان دماسنج ارزی، مسیری صعودی را طی کرد. قیمت تتر در ۲۴ ساعت اخیر با رشد ۳.۰۴ درصدی به ۲۴۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. حجم معاملات روزانه خیرهکننده تتر (بیش از ۵۶ میلیارد دلار) نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از تقاضای ارزی همچنان به سمت این استیبلکوین هدایت میشود.
شرایط فعلی بازار ارز نشاندهنده یک دوره حساس و پرتنش است. ترکیب تقاضای نقدی در بازار آزاد و تعدیل قیمتها در مرکز مبادله، تصویری از پیچیدگی وضعیت کنونی ارائه میدهد. فعالان بازار باید در این فضای نوسانی، بیش از هر چیز بر مدیریت ریسک و رصد اخبار کلان سیاسی-اقتصادی تمرکز کنند.
نمی دانم چرا نهاد های امنیتی توان مقابله با کانال های تلگرامی ندارند
نمی دانم چرا هیچ ارگان در ایران توان کنترل نهادهای بی مسولیت اقتصادی راندارند زمانیکه کارد به استخوان رسید مردم رو به اعتراض آوردند تازه بفکر کنترل مردم خواهند بود نه کنترل اقتصاد عجب گرفتاری شدیم با این وظیفه نشناس ها