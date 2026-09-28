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کد خبر:۱۳۹۶۳۵۳
کد خبر:۱۳۹۶۳۵۳
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نبض خبر

ویدیوی تلخ از وضعیت سه مدرسه در ایران

تصاویر هوایی از دو مدرسه دولتی و غیرانتفاعی در کنار هم، بین کاربران فضای مجازی با عنوان «فاصله طبقانی به روایت تصویر» در حال دست به دست شدن است اما ویدیوی سوم کار را تمام کرد که نشان می‌دهد در یکی از مدارس سیستان و بلوچستان دانش‌آموزان را در حال نشستن چهار نفره روی یک نیمکت نشان می‌دهد. مدیر روابط عمومی نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان کل این تصاویر را رد کرد و گفت تراکم چهار نفره دانش‌آموزان روی نیمکت‌ها در مدارس استان را وجود ندارد و حداکثر ظرفیت نیمکت‌ها دو نفر و در برخی موارد سه نفر است! سه ویدیو را ببینید و خودتان قضاوت کنید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اختلاف طبقاتی مدرسه دولتی مدرسه غیرانتفاعی ویدیو شکاف طبقاتی تبعیض آموزشی سیستان و بلوچستان
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