En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مرگ ۴ عضو یک خانواده پس از مصرف قارچ سمی

۴ نفر از اعضای یک خانواده پنج نفره پس از مصرف قارچ سمی دچار مسمومیت شدند و جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۵۲
| |
1620 بازدید
|
۳
قارچ سمی

به گزارش تابناک؛ ۴ عضو یک خانواده ۵ نفری پس از مصرف قارچ سمی دچار مسمومیت شدند که تاکنون ۴ نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند. برخی از قارچ‌های سمی خطرناک موجود در ایران از جمله آمانیتا ویروسا یا فرشته ویرانگر، آمانیتا فالوئیدس یا کلاه مرگ، لپیوتا و گالرینا هستند. سموم موجود در این گونه‌ها می‌تواند موجب آسیب شدید به کبد و کلیه و در مواردی مرگ شود.

علائم مسمومیت با برخی از این قارچ‌ها ممکن است چند ساعت پس از مصرف ظاهر شود و در مواردی پس از یک دوره بهبودی موقت، وضعیت فرد به سرعت وخیم شود.

هشدار: از مصرف قارچ‌های خودرو و ناشناخته خودداری کنید؛ تشخیص قارچ‌های سمی از گونه‌های خوراکی برای افراد غیرمتخصص دشوار است و پختن یا سرخ کردن نیز لزوماً سموم خطرناک برخی قارچ‌ها را از بین نمی‌برد.

منبع: رکنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
قارچ سمی مسمومیت خوراکی
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مسمومیت ۸ زن با گاز منوکسیدکربن در باشگاه ورزشی
مسمومیت ۹ نفر در یکی از استخرهای نهاوند
ماجرای مسمومیت ۲۲ نفر در شهرک صنعتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
7
پاسخ
آخه این چه کاریه ! هر چی تو طبیعت پیدا می کنن میخرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
قارچ پرورشی بخورید بابا این قارچ های کوه همه سمی هستند نخورید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
حجامت بایدمیکردند سم بوسیله ی حجامت ازبدن میزنه بیرون
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران
تصاویر تازه از جستجو و کشف پیکر سید حسن نصرالله
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای + زیرنویس
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمی‌یابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۵ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۳ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005rFo
tabnak.ir/005rFo