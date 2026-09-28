مرگ ۴ عضو یک خانواده پس از مصرف قارچ سمی
۴ نفر از اعضای یک خانواده پنج نفره پس از مصرف قارچ سمی دچار مسمومیت شدند و جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۵۲| |
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به گزارش تابناک؛ ۴ عضو یک خانواده ۵ نفری پس از مصرف قارچ سمی دچار مسمومیت شدند که تاکنون ۴ نفر از آنها جان خود را از دست دادهاند. برخی از قارچهای سمی خطرناک موجود در ایران از جمله آمانیتا ویروسا یا فرشته ویرانگر، آمانیتا فالوئیدس یا کلاه مرگ، لپیوتا و گالرینا هستند. سموم موجود در این گونهها میتواند موجب آسیب شدید به کبد و کلیه و در مواردی مرگ شود.
علائم مسمومیت با برخی از این قارچها ممکن است چند ساعت پس از مصرف ظاهر شود و در مواردی پس از یک دوره بهبودی موقت، وضعیت فرد به سرعت وخیم شود.
هشدار: از مصرف قارچهای خودرو و ناشناخته خودداری کنید؛ تشخیص قارچهای سمی از گونههای خوراکی برای افراد غیرمتخصص دشوار است و پختن یا سرخ کردن نیز لزوماً سموم خطرناک برخی قارچها را از بین نمیبرد.
منبع: رکنا
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