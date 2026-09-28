رامین احمدزاده در وزن ۸۱- کیلوگرم کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در دیدارهای این وزن به مدال نقره رسید و روی سکوی دوم ایستاد.

به گزارش تابناک؛ روز دوم رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی هنر‌های رزمی آیچی برگزار شد و رامین احمدزاده، نماینده کشورمان، به مدال نقره وزن ۸۱- کیلوگرم دست یافت.

رامین احمدزاده در دیدار نهایی وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف اخرور زیودولایف، قهرمان آسیا و و نظامیان جهان در سال ۲۰۲۶ از ازبکستان، رفت و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب حریف خود شد و به مدال نقره رسید. احمدزاده در شرایطی به مدال نقره بازی‌های آسیایی دست یافت که از همان دیدار نخست با مصدومیت مبارزه کرد و این مصدومیت در دیدار نیمه‌نهایی تشدید شد.

ملی‌پوش کشورمان پیش از این و برای رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی، ابتدا راتانان کائونساتان از تایلند را با ضربه فنی شکست داد و در ادامه با ضربه فنی از سد احمد چاری‌یف از ترکمنستان گذشت. احمدزاده در دیدار نیمه‌نهایی نیز موفق به شکست ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) کن اویوشی از ژاپن شد.

رضا احمدزاده، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) مغلوب کن اویوشی از ژاپن شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در ادامه مسابقات، فردا (سه‌شنبه) و در روز پایانی، کوراش ایران سه نماینده خواهد داشت. مجید وحید بریمانلو در رقابت‌های ۶۶- کیلوگرم به رقابت خواهد پرداخت و مریم پیمانی و فاطمه برمکی نیز دو نماینده کشورمان در وزن ۸۷+ کیلوگرم خواهند بود.