En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
صدیف بدری در گفت‌و‌گو با تابناک:

همچنان پای استیضاح میدری هستم / امضایم را پس نگرفته‌ام

عضو کمیسیون عمران مجلس با تکذیب خبر پس‌گرفتن امضای خود از طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امضای خود را پس نگرفته‌ام و همچنان پای استیضاح احمد میدری هستم.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۳۴
| |
2362 بازدید
|
۹

امضای استیضاح میدری را پس نگرفته‌ام/ همچنان پای استیضاح هستم

به گزارش تابناک، در حالی که طی روزهای اخیر اخباری درباره پس‌گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان از طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منتشر شده، صدیف بدری، یکی از نمایندگان نام‌برده در این فهرست، در گفت‌وگو با تابناک این موضوع را تکذیب کرد. بدری تأکید دارد که امضای خود را پس نگرفته و همچنان بر استیضاح وزیر کار اصرار دارد.

همچنان پای استیضاح میدری هستم

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره خبر منتشرشده مبنی بر پس‌گرفتن امضای برخی نمایندگان از طرح استیضاح وزیر کار اظهار کرد: بنده امضای خود را پس نگرفته‌ام و همچنان پای این استیضاح هستم.

وی درباره آخرین وضعیت این طرح نیز گفت: قرار بود روز سه‌شنبه هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان به جمع‌بندی برسند و مسیر استیضاح مطابق آیین‌نامه ادامه پیدا کند.

بدری توضیح داد: کمیسیون در این مرحله صرفاً جلسه‌ای برگزار می‌کند تا اظهارات تعدادی از استیضاح‌کنندگان و وزیر مربوطه را بشنود و اگر پس از برگزاری جلسه، درخواست‌کنندگان همچنان بر استیضاح اصرار داشته باشند و تعداد آنها بیش از ۱۰ نفر باشد، کمیسیون باید موضوع را به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال کند.

وی افزود: هیأت‌رئیسه نیز در نخستین جلسه رسمی مجلس باید موضوع استیضاح را اعلام وصول کند.

امضای استیضاح میدری را پس نگرفته‌ام/ همچنان پای استیضاح هستم

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه آیا کمیسیون اجتماعی گزارش یا درخواست استیضاح را به هیأت‌رئیسه ارسال کرده است یا خیر، گفت: از این موضوع اطلاع دقیقی ندارم، چرا که جلسه کمیسیون اجتماعی هفته گذشته، روز سه‌شنبه برگزار شد.

امضای خود را پس نگرفته ام

بدری در پایان، در پاسخ به این پرسش که آیا امضای خود را از طرح استیضاح وزیر کار پس گرفته است، تأکید کرد: «نه، امضای خود را پس نگرفته‌ام.»

امضای استیضاح میدری را پس نگرفته‌ام/ همچنان پای استیضاح هستم

به گزارش تابناک، در کنار این موضوع، طی ماه‌های گذشته نیز به‌صورت مداوم پیامک‌هایی با محتوای معرفی و اطلاع‌رسانی درباره عملکرد احمد میدری برای شمار زیادی از مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه ارسال شده است؛ پیامک‌هایی که محتوای آنها بیش از یک اطلاع‌رسانی معمول، جنبه رپورتاژی و تبلیغاتی دارد. تداوم ارسال این پیام‌ها، آن هم در شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ویژه ناشی از جنگ، این پرسش را ایجاد می‌کند که هزینه ارسال چنین پیامک‌هایی از چه محلی تأمین شده و آیا منابع عمومی و بیت‌المال برای چنین اطلاع‌رسانی‌هایی هزینه می‌شود یا خیر؟ شفاف‌سازی درباره منبع پرداخت این هزینه‌ها و سازوکار سفارش و ارسال این پیامک‌ها می‌تواند به رفع ابهامات موجود کمک کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صدیف بدری احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی استیضاح وزیر کار مجلس
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آقای میدری؛ پرونده «ایرانول» و «ارابه گشت سبز» یک افتضاحِ تمام‌عیار است!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
3
0
پاسخ
وفاق رو داره بهم میزنه
بهزاد کوهی زارنجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
1
پاسخ
آقای بدری یکی از بهترین نمایندگان تاریخ ایران بلکه تاریخ بشریت است تاریخ پارلمان به دو دوره قبل و بعد ایشان تقسیم می شود هرگز در انتصاب مدیران استانی و استخدام های فرمایشی در حوزه ی انتخابیه خود دخالت نمی فرمایند و هرگز با استیضاح و طرح سوال از وزیران به دنبال باج خواهی و امتیازگیری از وزرا نیستند واقعا خوش به حال مردم استان اردبیل با وجود این نمایندگان هر روز شاهد رکوردهای تازه ای در شاخص فلاکت و آمار خشونت هستند و عنقریب سهمیه المپیک و پاراالمپیک را هم کسب خواهند کرد
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
لطفا نام نمایندگانی که در ادوار مختلف نماینده مجلس بودند و اکنون در مناصب آماده شده در حال خدمت هستند مانند شاغل در وزارت نفت را معرفی کنیید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
1
پاسخ
این گیر دادن به ایشون بیش از اینکه مطالبه گری نمایندگان عزیز باشه؛ تسویه حساب با ایشونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
باشه شما راست میگی. حالا برو مزدت رو از میدری بگیر
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
1
پاسخ
از قدیم گفتن یا یک کاری رو شروع نکن،اگر کردی درست شو بکن.نماینده باید پشت نماینده باشه .اینجوری کارها درست پیش می‌ره.ضعف از خودت نشون بدی اونوقت کسی برات تره هم خورد نمی کنه.🥱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
1
پاسخ
هر نماینده آیی که امضای خودش. و پس بگیره خائن بوده و در حق کارگران و بازنشستگان خیانت کرده
کوروش بزرگ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
دولت به عمد بعث استیضاح آورد وسط تا افضایس درصد کارگران را ندن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
میدری به جای اینکه دهها نفر را با پول بیت المال در رسانه ها اجیر کند تا از او دفاع کنند، میتوانست مسیر درست را انتخاب کند و دست رانتخواران، دزدها، فامیلها و خویشاوندسالارها را از وزارتخانه و شرکتهای زیرمجموعه کوتاه کند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران
تصاویر تازه از جستجو و کشف پیکر سید حسن نصرالله
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای + زیرنویس
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمی‌یابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۵ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۳ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005rFW
tabnak.ir/005rFW