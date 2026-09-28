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کد خبر: ۱۳۹۶۳۳۲
بازدید: ۴۷۹
نظرات: ۱

عکس: آیین روز پرچم در دانشگاه تهران

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آیین روز پرچم، با حضور حسین سیمایی، وزیر علوم، مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و جمعی از مسئولان آموزش عالی، در دانشگاه تهران برگزار شد. عکس: زهرا فراست

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برچسب‌ها:
عکس خبری آیین روز پرچم دانشگاه تهران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۱
دلم براي دانشگاه تهران يك ذره شد
چقدر از اين در رفتم و اومدم كتابخانه
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