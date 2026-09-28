عکس: آیین روز پرچم در دانشگاه تهران
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و آیین روز پرچم، با حضور حسین سیمایی، وزیر علوم، مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و جمعی از مسئولان آموزش عالی، در دانشگاه تهران برگزار شد. عکس: زهرا فراست
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برچسبها:عکس خبری آیین روز پرچم دانشگاه تهران
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