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چگونه از آنفولانزا پیشگیری کنیم؟

آنفولانزا با بروز علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد، سردرد و خستگی خود را نشان می‌دهد که بارعایت برخی نکات بهداشتی می‌تواند خطر ابتلا و انتقال بیماری را کاهش دهد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۲۵
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934 بازدید
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آنفولانزا

به گزارش تابناک؛ آنفولانزا یک بیماری تنفسی واگیردار است که معمولاً با تب، سرفه، گلودرد، بدن‌درد، سردرد و خستگی همراه می‌شود. با رعایت چند نکته ساده می‌توان از ابتلا به آن پیشگیری کرد.

۱. واکسیناسیون

واکسن آنفولانزا هر سال به‌روزرسانی می‌شود و تزریق سالانه آن می‌تواند خطر ابتلا و عوارض بیماری را کاهش دهد.

افراد سالمند، زنان باردار، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بهتر است درباره واکسیناسیون با پزشک یا مرکز بهداشت مشورت کنند.

۲. شست‌وشوی دست‌ها

دست‌ها را مرتب با آب و صابون بشویید. شست‌وشوی دست‌ها را به‌خصوص پس از سرفه، عطسه، حضور در مکان‌های عمومی و قبل از غذا خوردن جدی بگیرید.

اگر آب و صابون در دسترس نیست، از محلول ضدعفونی‌کننده دست استفاده کنید.

۳. رعایت آداب تنفسی

هنگام سرفه یا عطسه، دهان و بینی خود را با دستمال یا قسمت داخلی آرنج بپوشانید.

دستمال استفاده‌شده را بلافاصله در سطل زباله بیندازید.

از لمس چشم، بینی و دهان با دست‌های آلوده خودداری کنید.

۴. تهویه مناسب

هوای فضا‌های بسته را به‌طور منظم تازه کنید.

در محیط‌های شلوغ و بسته، تماس نزدیک و طولانی‌مدت را کاهش دهید.

۵. کاهش انتقال بیماری

از تماس نزدیک با فردی که علائم بیماری دارد، تا حد امکان دوری کنید.

وسایل شخصی مانند لیوان، قاشق، حوله و دستمال را مشترک استفاده نکنید.

سطوحی را که مرتب لمس می‌شوند، مانند دستگیره‌ها و تلفن همراه، به‌طور منظم تمیز کنید.

۶. اگر بیمار شدی

در صورت داشتن علائم، تا حد امکان در خانه بمانید و تماس خود را با دیگران کاهش دهید.

هنگام حضور در کنار دیگران، رعایت بهداشت تنفسی و استفاده مناسب از ماسک می‌تواند به کاهش انتقال بیماری کمک کند.

استراحت کافی و نوشیدن مایعات به حفظ وضعیت عمومی بدن کمک می‌کند.

از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک خودداری کنید؛ آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان عفونت‌های ویروسی مانند آنفولانزا مؤثر نیستند.

علائم هشدار

تنگی نفس، درد یا فشار قفسه سینه، گیجی، ضعف شدید، کم‌آبی بدن یا بدتر شدن ناگهانی علائم نیازمند ارزیابی پزشکی است.

یک یادآوری مهم

پیشگیری از آنفولانزا با چند عادت ساده امکان‌پذیر است:

واکسیناسیون + شست‌وشوی دست‌ها + تهویه مناسب + رعایت آداب تنفسی + کاهش تماس هنگام بیماری

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برچسب ها
آنفولانزا بیماری تنفسی پیشگیری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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United States of America
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۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
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4
پاسخ
چگونه از آنفولانزا پیشگیری کنیم؟
حواب : با واکسن .‌ هلندی و فرانسوی را سالها امتحان کرده ایم و خیلی خوب هستند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
بعدش عزیزم اگه همون اروپایی ها اگه بهت واکسن میدن برو وارد کن ما هم استقبال میکنیم اینکه اینجا سوال مطرح کنی خودتم جواب بدی دردی رو دوا نمیکنه موافقی؟
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