میانجی‌گران برای امتیازدهی هسته‌ای به ایران فشار می‌آورند؛ تلاشی با شانس موفقیت کم برای احیای مذاکرات و جلوگیری از جنگی تمام‌عیار.

به گزارش تابناک، بنا به ادعای یک نشریه آمریکایی، ایران برای دادن امتیازات هسته‌ای جهت احیای مذاکرات صلح با آمریکا تحت فشار قرار گرفته است.

بنا به نوشته وال استریت ژورنال، در حالی که تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید مجدد درگیری‌ها و تبدیل آن‌ها به یک جنگ تمام‌عیار در جریان است، مذاکره‌کنندگان صلح ایران را تحت فشار قرار داده‌اند تا در خصوص برنامه هسته‌ای خود امتیازی بدهد؛ این اقدام با هدف احیای مذاکرات آتش‌بس با ایالات متحده صورت می‌گیرد، به‌ویژه پس از آنکه رئیس‌جمهور ترامپ پیشنهاد آتش‌بس تهران را رد کرد.

میانجی‌های حاضر در این مذاکرات اذعان دارند که متقاعد کردن ایران برای جلب رضایت ترامپ در موضوعی که بیشترین اهمیت را برای او دارد، تلاشی دشوار و با شانس موفقیت اندک است. ترامپ کوشیده است تا چارچوب مناقشه را به سمت هدف اولیه‌اش در جنگ — یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای — تغییر دهد و مذاکرات را از موضوع رفع کنترل ایران بر تنگه هرمز منحرف سازد.

ترامپ هفته گذشته در سخنرانی خود در سازمان ملل اظهار داشت که در حال بررسی گزینه «نابودی» حکومت ایران است تا مانع از دستیابی آن به بمب هسته‌ای شود.

حالا کشورهای میانجی درحال فشار آوردن به ایران برای دادن امتیاز در موضوع هسته‌ای هستند. میانجی‌گران این اقدام را تلاشی با شانس موفقیت اندک برای احیای مذاکرات و جلوگیری از وقوع جنگی تمام‌عیار توصیف کردند.

منبع: عصرایران