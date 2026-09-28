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فشار تازه بر ایران برای امتیاز هسته‌ای!

میانجی‌گران برای امتیازدهی هسته‌ای به ایران فشار می‌آورند؛ تلاشی با شانس موفقیت کم برای احیای مذاکرات و جلوگیری از جنگی تمام‌عیار.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۲۴
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1751 بازدید
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۷
سلاح هسته ای

به گزارش تابناک، بنا به ادعای یک نشریه آمریکایی، ایران برای دادن امتیازات هسته‌ای جهت احیای مذاکرات صلح با آمریکا تحت فشار قرار گرفته است.

بنا به نوشته وال استریت ژورنال، در حالی که تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید مجدد درگیری‌ها و تبدیل آن‌ها به یک جنگ تمام‌عیار در جریان است، مذاکره‌کنندگان صلح ایران را تحت فشار قرار داده‌اند تا در خصوص برنامه هسته‌ای خود امتیازی بدهد؛ این اقدام با هدف احیای مذاکرات آتش‌بس با ایالات متحده صورت می‌گیرد، به‌ویژه پس از آنکه رئیس‌جمهور ترامپ پیشنهاد آتش‌بس تهران را رد کرد.

میانجی‌های حاضر در این مذاکرات اذعان دارند که متقاعد کردن ایران برای جلب رضایت ترامپ در موضوعی که بیشترین اهمیت را برای او دارد، تلاشی دشوار و با شانس موفقیت اندک است. ترامپ کوشیده است تا چارچوب مناقشه را به سمت هدف اولیه‌اش در جنگ — یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای — تغییر دهد و مذاکرات را از موضوع رفع کنترل ایران بر تنگه هرمز منحرف سازد.

ترامپ هفته گذشته در سخنرانی خود در سازمان ملل اظهار داشت که در حال بررسی گزینه «نابودی» حکومت ایران است تا مانع از دستیابی آن به بمب هسته‌ای شود.

حالا کشورهای میانجی درحال فشار آوردن به ایران برای دادن امتیاز در موضوع هسته‌ای هستند. میانجی‌گران این اقدام را تلاشی با شانس موفقیت اندک برای احیای مذاکرات و جلوگیری از وقوع جنگی تمام‌عیار توصیف کردند.
منبع: عصرایران

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برچسب ها
جنگ ایران مذاکرات پرونده هسته ای سلاح هسته ای ایران و آمریکا ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
7
10
پاسخ
اگر به مراکز اقتصادی منطقه حمله می شد محاصره هم شکسته می شد. این مردک همه چیز ما را می خواهد و می خواهد ما را نابود کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1
8
پاسخ
ترامپ ادعا می کند
هسته ای ایران را نابود کرده
آیا مذاکره برای چیزیست که نابود شده؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
مسنویسن هسته ای ولی شما بخوان تسلیم کامل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
3
9
پاسخ
اگه قرار بود امتياز بده كه جنگ نميشد
امتياز بي امتياز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
10
پاسخ
خود این قمارباز همیشه داره میگه تنها چیزی که میخواد تسلیم شدن
ستارگان ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
3
پاسخ
خیلی مهمه بدونیم که بر فرض مثال ما عربستان بحرین کویت رو هم کامل نابود کردیم ک آیا ایران نابود شده ارزش اینکارو داره؟ آمریکا اون سر دنیا هیچ اتفاقی برایش نیمیوفتع فقط بنزین گران میشه! در ازای گران شدن بنزین در آمریکا لازمه مملکت خودمون نابود کنیم فقط به خاطر اینکه بنزین آمریکا گرون بشه؟!!! مسولین محترم حتما بهترین تصمیم رو خواهند گرفت.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
دوست عزیز در نهایت ترامپ نابودی کشور ما را می خواهد
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