پرداخت بیش از 50 هزار میلیارد ریال وام ازدواج از سوی بانک شهر

بانک شهر در شش‌ماهه نخست سال 1405، با تداوم رویکرد حمایتی خود در حوزه وام های تکلیفی، بیش از 15 هزار فقره وام ازدواج به ارزش 50 هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است؛ رقمی که از رشد 72 درصدی پرداخت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، حمایت از جوانان، خانواده‌ها و اجرای سیاست‌های اعتباری در حوزه ازدواج، فرزندآوری و تأمین مسکن، طی سال‌های اخیر در زمره محورهای مهم فعالیت این بانک قرار داشته و آمارهای ثبت‌شده در نیمه نخست سال جاری نیز استمرار این رویکرد را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، بیش از ۱۵ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از سوی بانک شهر پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷۲ درصدی را به ثبت رسانده است.

در بخش وام فرزندآوری نیز بانک شهر طی این مدت بیش از ۷ هزار فقره وام به مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است؛ اقدامی که در راستای حمایت از خانواده‌ها و تسهیل تأمین بخشی از هزینه‌های مرتبط با تولد و فرزندآوری انجام شده است.

همچنین در حوزه حمایت از مستأجران، بیش از ۷ هزار فقره وام ودیعه مسکن به ارزش ۳۵ هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال جاری پرداخت شده که بیانگر رشد ۱۲۵ درصدی این وام نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مجموع این اقدامات نشان می‌دهد بانک شهر در سال ۱۴۰۵ نیز پرداخت وام های حمایتی را با تمرکز بر نیازهای اساسی خانوارها دنبال کرده و توسعه خدمات اعتباری در حوزه ازدواج، فرزندآوری و تأمین مسکن را در مسیر ایفای نقش خود در حمایت از سیاست‌های کلان کشور ادامه داده است.

بانک شهر همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه شعب خود، تسهیل فرآیند پرداخت وام های تکلیفی و پاسخگویی به نیاز متقاضیان را در دستور کار داشته و تلاش می‌کند روند ارائه این خدمات در ادامه سال نیز با جدیت دنبال شود.