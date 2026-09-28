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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

برنز ناگویا بر گردن نوشاد عالمیان

نوشاد عالمیان با شکست برابر وانگ چوکین، نفر اول رنکینگ جهانی از چین، به مدال برنز تنیس روی میز بازی‌های آسیایی ناگویا رسید.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۱۷
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نوشاد عالمیان

 

به گزارش تابناک؛ مرحله نیمه نهایی رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز (دوشنبه ۶ مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا برگزار شد و طی آن نوشاد عالمیان برابر «وانگ چو کین» از چین که نفر اول رنکینگ جهان است به میدان رفت و ۴ بر یک تن به شکست داد.

در ست اول این دیدار حریف چینی که از حمایت تماشاگران پرتعداد حاضر در سالن برخوردار بود از همان ابتدا اختلافش را حفظ کرد و توانست ۱۱ بر ۴ به پیروزی برسد، اما در گیم دوم این نوشاد عالمیان بود که تا امتیاز ۵ از حریف پیش افتاد و شرایط خوبی داشت، اما نفر شماره یک جهان به بازی برگشت و با جلو افتادن از کاپیتان تیم ملی ایران توانست این گیم را هم ۱۱ بر ۷ پیروز شود.

در ست سوم ملی پوش کشورمان نمایش بهتری داشت و در رقابتی نزدیک توانست این گیم را ۱۱ بر ۹ به سود خود خاتمه دهد، اما در ست چهارم این نفر اول رنکینگ فدراسیون جهانی بود که کم نقص بازی کرد و توانست ۱۱ بر ۴ پیروز شود. در گیم پنجم هم حریف چینی نمایش بهتری داشت و با وجود عملکرد مطلوب عالمیان، اما در نهایت حریف ۱۱ بر ۶ عالمیان را شکست داد و با پیروزی ۴ بر یک فینالیست شد.

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و عضو هیات اجرایی و محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر ورزش قهرمانی وزارت ورزش با حضور در سالن این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران در دو بخش مردان و زنان با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری، محمدحسنع حبیبی، مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی با هدایت جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی و سرپرستی علیرضا خلیلی نیا در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور داشت و با تک مدال برنز نوشاد عالمیان به کار خود پایان داد.

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نوشاد عالمیان تنیس روی میز بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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