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گاز رادون چیست و چگونه باعث سرطان میشود؟
رادون | Radon یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Rn و عدد اتمی آن 86 است. این عنصر از گازهای نجیب و پرتوزا است که از فروپاشی رادیم به وجود میآید. رادون موجود در خاک به تدریج در زیر ساختمان انباشته میشوند و فشار آن بالا میرود و چون فشار هوا در داخل ساختمان معمولاً کمتر از فشار در داخل خاک است باعث میشود که رادون موجود در خاک از طریق کف و دیوارها به داخل ساختمان منتقل شده و مقدار آن زیاد شود. وجود ترک در دیوارها، محلهای عبور شبکه تأسیسات ساختمان و هرگونه منفذ و روزنه در اتصالات و مصالح ساختمان میتواند در عبور رادون به داخل ساختمان مؤثر واقع شود. رادون گازی سرطان زاست. رادون یک ماده پرتوزا است و همیشه باید با احتیاط کامل با آن کار کرد. از آنجا که این عنصر ذرات آلفا از خود میتاباند تنفس آن بسیار خطرناک است. همچنین حاصل تجزیهای آن غباری تشکیل میدهد که به راحتی وارد جریان هوا شده و برای همیشه در بافتهای شش میچسبد و در یک قسمت از آن به سختی متمرکز میشود. در این ویدیو با گاز رادون، محلهای ورود آن به خانه و راههای مقابله با آن آشنا میشوید.
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