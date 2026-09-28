عکس: طوفانهای سهمگین در آمریکای شمالی
در حالی که سواحل شرقی ایالات متحده با یک «نورستر» (طوفان دریایی) قدرتمند دستوپنجه نرم میکنند، مناطق وسیعی از هاوایی و مکزیک نیز تحت تأثیر دو طوفان سهمگین «نولو» و «پولو» قرار گرفتهاند. این توده هوای متخاصم که با بادهای شدید، بارشهای سیلآسا و دریای طوفانی همراه است، زندگی عادی را مختل کرده و جوامع محلی را به حالت آمادهباش درآورده است.
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برچسبها:عکس بین الملل سواحل آمریکا طوفان
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