واکنش سخنگوی سپاه به دومین شکار ارزشمند در تنگه هرمز
سخنگوی سپاه تأکید کرد: تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه برای زیرسطحیهای آمریکایی است
کد خبر: ۱۳۹۶۳۰۰| |
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به گزارش تابناک، سردار محبی، سخنگوی سپاه پس از توقیف دومین شناور زیرسطحی بدونسرنشین آمریکا در تنگه هرمز توسط دلاوران نیروی دریایی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه برای زیرسطحیهای آمریکایی است.
وی افزود: دومین شکار هم صید شد، اینبار Mk 18 Mod 2 Kingfish؛ یک AUV پیشرفته، خودمختار، مجهز به سونار و ناوبری دقیق و با ارزش چندمیلیوندلاری. فقط شکار نیست؛ غنیمت اطلاعاتی است.
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