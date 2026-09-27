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واکنش سخنگوی سپاه به دومین شکار ارزشمند در تنگه هرمز

سخنگوی سپاه تأکید کرد: تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه برای زیرسطحی‌های آمریکایی است
کد خبر: ۱۳۹۶۳۰۰
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زهپاد آمریکایی

به گزارش تابناک، سردار محبی، سخنگوی سپاه پس از توقیف دومین شناور زیرسطحی بدون‌سرنشین آمریکا در تنگه هرمز توسط دلاوران نیروی دریایی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه برای زیرسطحی‌های آمریکایی است.

وی افزود: دومین شکار هم صید شد، این‌بار Mk 18 Mod 2 Kingfish؛ یک AUV پیشرفته، خودمختار، مجهز به سونار و ناوبری دقیق و با ارزش چندمیلیون‌دلاری. فقط شکار نیست؛ غنیمت اطلاعاتی است.

توییت سخنگوی سپاه

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سپاه سردار محبی تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه زهپاد شکار شناور زیرسطحی
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