واکنش سخنگوی سپاه به دومین شکار ارزشمند در تنگه هرمز

به گزارش تابناک، سردار محبی، سخنگوی سپاه پس از توقیف دومین شناور زیرسطحی بدون‌سرنشین آمریکا در تنگه هرمز توسط دلاوران نیروی دریایی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه برای زیرسطحی‌های آمریکایی است.

وی افزود: دومین شکار هم صید شد، این‌بار Mk 18 Mod 2 Kingfish؛ یک AUV پیشرفته، خودمختار، مجهز به سونار و ناوبری دقیق و با ارزش چندمیلیون‌دلاری. فقط شکار نیست؛ غنیمت اطلاعاتی است.