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کد خبر: ۱۳۹۶۲۹۸
بازدید: ۸۱۲

عکس: بازدید سرزده اژه‌ای از یک بندر خشک استراتژیک

در راستای نظارت بر نحوه مدیریت اموال عمومی و بهبود فرآیندهای تجاری، رئیس قوه قضاییه از یکی از بنادر خشک استراتژیک بازدید کرد. محسنی‌اژه‌ای در این بازدید با آسیب‌شناسی چالش‌های موجود، دستورات لازم را برای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و رفع موانع قانونی در جهت تسهیل تجارت و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی صادر نمود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری اژه ای رئیس قوه قضاییه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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