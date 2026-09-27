عکس: بازدید سرزده اژه‌ای از یک بندر خشک استراتژیک

در راستای نظارت بر نحوه مدیریت اموال عمومی و بهبود فرآیندهای تجاری، رئیس قوه قضاییه از یکی از بنادر خشک استراتژیک بازدید کرد. محسنی‌اژه‌ای در این بازدید با آسیب‌شناسی چالش‌های موجود، دستورات لازم را برای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و رفع موانع قانونی در جهت تسهیل تجارت و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی صادر نمود.