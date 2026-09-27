به گزارش تابناک، بر پایه دادهای هواشناسی، امروز بستان با ثبت دمای ۴۷.۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر در رده نخست فهرست گرم‌ترین نقاط جهان قرار گرفت. البته دو شهر دیگر از کشور نیز در رده دوم و سوم قرار گرفتند.

بدین‌ترتیب، دهلران در استان ایلام با دمای ۴۷ درجه در رده دوم و آبادان با دمای ۴۶.۹ درجه در رده سوم گرم‌ترین‌ها قرار گرفت. همچنین بندر ماهشهر با دمای ۴۶.۴ درجه در رده پنجم، امیدیه با دمای ۴۶.۳ درجه در رده ششم، صفی‌آباد دزفول با دمای ۴۵.۷ درجه در رده هشتم، مهران با دمای ۴۵.۱ درجه در رده سیزدهم و بهبهان با دمای ۴۵ درجه در رده پانزدهم فهرست گرم‌ترین‌های جهان قرار گرفتند تا در این روز، ۸ شهر کشور در این جمع قرار بگیرند.

گرم‌ترین‌ها در کشور

در این روز، علاوه بر شهرهایی که در جمع گرم‌ترین مناطق جهان قرار گرفتند، شوش، رامهرمز، هندیجان، شادگان، آغاجاری و مسجدسلیمان در استان خوزستان، لامرد در استان فارس، رودان در استان هرمزگان، برازجان در استان بوشهر و عنبرآباد در استان کرمان با ثبت دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد، از گرم‌ترین مناطق کشور شناخته شدند.

بدین‌ترتیب، در استان خوزستان، شوش، رامهرمز، هندیجان، شادگان، آغاجاری و مسجدسلیمان دمای ۴۵ درجه، حسینیه، اهواز و شوشتر ۴۴ درجه، گتوند و لالی ۴۳ درجه و ایذه ۴۲ درجه سانتی‌گراد را ثبت کردند.

در استان فارس، دمای هوا در لامرد به ۴۵ درجه، فراشبند به ۴۴ درجه، کازرون و قیروکارزین به ۴۳ درجه، لار به ۴۲ درجه، زرین‌دشت و نورآباد ممسنی به ۴۱ درجه و جهرم به ۴۰ درجه سانتی‌گراد رسید.

در استان هرمزگان، رودان با دمای ۴۵ درجه و بستک با ۴۴ درجه سانتی‌گراد در صدر مناطق گرم استان قرار گرفتند. همچنین سردشت بشاگرد، حاجی‌آباد و میناب ۴۲ درجه و بندر خمیر و پارسیان ۴۰ درجه سانتی‌گراد را تجربه کردند.

در استان بوشهر، دمای هوا در برازجان به ۴۵ درجه، جم توحید به ۴۳ درجه و عسلویه به ۴۰ درجه سانتی‌گراد رسید.

در استان کرمان نیز عنبرآباد دمای ۴۵ درجه، کهنوج ۴۴ درجه، جیرفت ۴۳ درجه و شهداد ۴۰ درجه سانتی‌گراد را ثبت کردند.

همچنین در استان کرمانشاه، قصرشیرین با دمای ۴۳ درجه، سرپل‌ذهاب با ۴۲ درجه و گیلان‌غرب با ۴۰ درجه سانتی‌گراد از گرم‌ترین مناطق استان بودند.

در استان کهگیلویه و بویراحمد، دهدشت و امام‌زاده جعفر دمای ۴۲ درجه و دوگنبدان و لیکک دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد را ثبت کردند.

در استان ایلام، دره‌شهر و لومار با دمای ۴۲ درجه و آبدانان و بدره با ۴۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شدند.

در استان سیستان و بلوچستان، دمای هوا در دلگان به ۴۲ درجه و در ایرانشهر، راسک، بمپور و نیک‌شهر به ۴۱ درجه سانتی‌گراد رسید.

در استان لرستان نیز سپیددشت و پلدختر دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد را ثبت کردند.

منبع: همشهری