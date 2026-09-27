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کد خبر: ۱۳۹۶۲۹۶
بازدید: ۹۰۰

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ دیدار رهبر شهید انقلاب و حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی

قابی دیده نشده از دیدار حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیّدعلی خامنه‌ای و مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی رضوان‌الله‌علیهما در فروردین ۱۳۹۴ در شهر مقدّس قم برای نخستین‌بار منتشر شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای نیز در این دیدار حضور داشته‌اند.

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برچسب‌ها:
تک عکس آیت الله شبیری زنجانی رهبر شهید انقلاب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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