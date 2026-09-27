عکس: پنجرهای به گذشته؛ دیدار رهبر شهید انقلاب و حضرت آیتالله شبیری زنجانی
قابی دیده نشده از دیدار حضرت آیتالله العظمی شهید سیّدعلی خامنهای و مرحوم حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی رضواناللهعلیهما در فروردین ۱۳۹۴ در شهر مقدّس قم برای نخستینبار منتشر شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیّدمجتبی خامنهای نیز در این دیدار حضور داشتهاند.
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