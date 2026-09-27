ادعای جنجالی پسر نوجوان برای قتل: جلوگیری از تعرض!
به گزارش تابناک، پسر ۱۷ساله در جلسه دادگاه توضیح داد ضرباتی با چاقو به مقتول زد، چون مقتول قصد داشت به او تجاوز کند.
یک سال و نیم پیش خبر قتل جوانی در اسلامشهر به ماموران داده شد. دوستان مقتول به پلیس گفتند جوانی به نام سعید مرتکب قتل شده و مقتول را با چاقو زده است. هرچند مقتول به بیمارستان منتقل شد اما شدت خونریزی به حدی بود که جانش را از دست داد. با دستگیری متهم و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
متهم که صبح امروز در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت گفت: من اصلاً مقتول را نمیشناختم. چند روز قبل از حادثه او را در پارک دیدم. من روی صندلی خواب بودم که بیدارم کرد و گفت بیا برویم پشت دیوار. من متوجه حرف و منظورش نشدم و گفتم چرا بیدارم کردی، و همراه او نرفتم.
متهم گفت: چند روز بعد او با سه دوستش آمدند و مرا بهزور سوار موتور کردند، به قسمتی خلوت در اسلامشهر بردند و گفتند باید همکاری کنم تا به من تجاوز کنند. من قبول نکردم و گفتم اگر به من نزدیک شوند آنها را با چاقو میزنم. چون چهار نفر بودند باورشان نمیشد که بتوانم فرار کنم. مقتول به من نزدیک شد و من چند ضربه به بدن او زدم. یادم میآید چند ضربه به پایش و چند ضربه به پهلویش زدم. بعد هم فرار کردم. ۴۸ ساعت بعد وقتی در ساختمانی نیمهکاره خواب بودم مرا بازداشت کردند.
قاضی پرسید: در ساختمان نیمهکاره چه میکردی؟
متهم جواب داد: در آن ساختمان کار میکردم. بعداز اینکه ضربات را زدم، به محل کارم رفتم. لباسهایم را عوض کردم و بعد سر کار رفتم. دو روز بعد هم دستگیر شدم.
قاضی گفت: وقتی ضربات را زدی میدانستی ممکن است کشنده باشد؟
متهم توضیح داد: من اصلاً فکر نمیکردم با ضربه به پا کسی بمیرد. قصدم نجات خودم بود.
در پایان وکیل متهم نیز دفاعیات خود را مطرح کرد و خواستار بررسی متهم به لحاظ رشد عقلی شد. سپس قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند.
منبع: اعتمادآنلاین