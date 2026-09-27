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مرگ مشکوک دختر ۱۶ ساله تنها ۱۵ روز پس از ازدواج

دختر ۱۶ ساله، تنها ۱۵ روز پس از ازدواج جان خود را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۸۲
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نوعروس جوان

به گزارش تابناک، شیلان، دختر ۱۶ ساله‌ای که بنا بر گفته اقوام نزدیکش تنها ۱۵ روز از ازدواج او گذشته بود، جان خود را از دست داد.

به گفته نزدیکان شیلان، همسر او ۲۰ ساله بوده و این زوج رابطه عاطفی خوبی با یکدیگر داشته‌اند. با این حال، خانواده شیلان از وجود اختلافات و تنش‌هایی میان او و برخی دیگر از اعضای خانواده خبر داده‌اند.

شیلان

جزئیات دقیق این حادثه و علت منجر به مرگ شیلان در دست بررسی است و اظهارات مطرح‌شده درباره اختلافات خانوادگی نیز نیازمند بررسی و تأیید مراجع رسمی است.

منبع: رکنا

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