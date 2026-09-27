بیتکوین ۲۰ میلیارد تومان شد! + نمودار
به گزارش تابناک به نقل از فست کمپانی، بیتکوین سقف قیمتی ماه ژانویه را پشت سر گذاشت. این رمزارز اکنون در بالاترین سطح حدود ۸ ماه اخیر معامله میشود. این رقم نشان میدهد خریداران در کشمکش با فروشندگان فعلاً دست بالا را دارند.
این رویداد برای دارندگان رمزارز اهمیت دارد، چون بیتکوین جهت کلی بازار را تعیین میکند. بیشتر رمزارزهای دیگر معمولاً همجهت با بیتکوین حرکت میکنند. بنابراین رشد آن بر ارزش سبد بسیاری از سرمایهگذاران اثر میگذارد.
فعالان بازار معمولاً چند عامل را در چنین رشدی مؤثر میدانند. انتظار کاهش نرخ بهره در آمریکا یکی از آنهاست. نرخ بهره پایینتر، جذابیت داراییهای پربازده مثل بیتکوین را برای سرمایهگذاران بیشتر میکند. ورود سرمایه از طریق صندوقهای قابل معامله در بورس نیز عامل دیگری است که به آن اشاره میشود.
این صندوقها که با نام «ایتیاف» شناخته میشوند، امکان سرمایهگذاری در بیتکوین را بدون خرید مستقیم آن فراهم میکنند. ورود پول نهادی از این مسیر معمولاً تقاضا را افزایش میدهد. با این حال، منبع خبر جزئیات عددی درباره حجم این جریانها منتشر نکرده است.
بیتکوین در سالهای گذشته بارها پس از رسیدن به سقفهای تازه، اصلاح قیمتی را تجربه کرده است. اصلاح یعنی افت موقت قیمت پس از یک دوره رشد. از این رو، ادامه یا توقف این روند به دادههای اقتصادی و رفتار خریداران در روزهای آینده بستگی دارد.
منبع: شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز