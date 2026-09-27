گزارش پزشکیان از سفر نیویورک در جلسه هیات دولت
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در جلسه امروز یکشنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۵ هیئت دولت، با اشاره به دیدارها و گفتوگوهای انجامشده در جریان این سفر اظهار کرد: هر کس میخواهد سؤال و بحثی مطرح کند، ما در هر مجمعی آماده گفتوگو و بحث هستیم. در آنجا نیز هر فردی که میآمد و بحث میکرد، بدون هیچ واهمهای پاسخ میدادیم؛ چراکه دلایل محکمی داشتیم و اقدامات طرف مقابل نیز بهگونهای بود که قابل دفاع نبود.
رئیس جمهور افزود: در جریان این گفتوگوها این مسئله به ذهنم میرسید که حتی اگر از پایگاههای کشورهای عربی به ما حمله نکرده باشند ــ که کردند و خودشان نیز میدانند که چنین اتفاقی افتاده است ــ اگر هواپیماهایی از فضای آنها عبور کرده باشند، آنها نباید اجازه چنین اقدامی را میدادند.
رئیسجمهور تصریح کرد: اگر اجازه ندادهاند و چنین اقدامی انجام شده است، معنایش این است که باز هم برخلاف قوانین بینالمللی عمل شده است. تمام اقداماتی که آمریکاییها و اسرائیلیها انجام دادهاند، برخلاف قوانین بینالمللی بوده است؛ تجاوز، حمله، هدف قرار دادن مدرسه، هدف قرار دادن رهبری و حمله به زیرساختهای یک جامعه، همگی خلاف قوانین بینالمللی است.
پزشکیان ادامه داد: بعد از همه این اقدامات، پشت تریبون میایستند و میگویند ایران را نابود میکنیم. این چه میزان با قانون و قواعد بینالمللی سازگار است؟ در حالی که چنین سخنانی مطرح میشود، ادعا میکنند که ما تروریست هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به آثار حملات نظامی گفت: ما در آنجا توانستیم تصاویر زنان، کودکان، سالمندان و دیگر افرادی را که در این حملات به شهادت رسیدهاند، نشان دهیم. آیا آنها میتوانند حتی یک تصویر نشان دهند که ما کسی را کشته ایم رساندهایم؟ چه در جنگ دوازدهروزه و چه در جنگ چهلروزه.
پزشکیان اظهار کرد: آنها پشت تریبون میآیند و حرف میزنند؛ اما من وقتی میخواهم آنجا صحبت کنم، آیا باید لکنت زبان پیدا کنم؟ آنها حمله کردهاند، کشور ما را تخریب کردهاند و قوانین را زیر پا گذاشتهاند؛ چرا باید ما بترسیم؟ واقعیت این است که انسان از این مسئله شرم میکند که کسانی در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم، چنین ادعاهایی مطرح کنند.
ابراز شرمندگی برخی اندیشمندان آمریکایی از جنگ با ایران
رئیس جمهور با اشاره به حضور خود در نشست با مدیران اندیشکده های آمریکایی در نیویورک گفت: در یکی دو مورد اندیشمندان و افراد مختلف رسماً میگفتند که از این وضعیت خجالت میکشیم و شرمندهایم. برای من جالب بود که آنها صراحتاً میگفتند از این وضعیت خجالت میکشیم و شرمندهایم.
پزشکیان افزود: هر وجدان بیداری اگر این وضعیت را ببیند، از آن بیزار میشود. چگونه ممکن است فردی را از خانه و سرزمین خود بیرون کنید و او از خودش دفاع نکند و سرش را پایین بیندازد و برود؟ چه منطقی پشت این رفتار وجود دارد؟
رئیسجمهور ادامه داد: مردم را از سرزمین خود بیرون کردهاید؛ حتی اگر این اتفاق افتاده باشد، راه آب، نان، غذا و دارو را نیز به روی آنها بستهاید. با چه رویی در چنین شرایطی صحبت از حقوق ملت ها میکنند؟
پزشکیان با اشاره به ادعاهای مطرحشده درباره گروههای مقاومت گفت: میگویند با نیروهای نظامی و کسانی که آنها تروریست مینامند، جنگ دارند؛ در حالی که آنها تروریست نیستند، بلکه انسانهایی هستند که زندگی میکنند و معنای زندگی را میفهمند. فردی را از خانهاش بیرون کردهاند و مقابل خانه او ایستادهاند. در چنین شرایطی چرا زن و بچهها را بمباران میکنند؟ چه توجیهی برای این اقدام وجود دارد؟
تأکید رئیسجمهور بر تبیین مواضع ایران در رسانههای بینالمللی
رئیس جمهور با اشاره به گفتوگوهای رسانهای خود در نیویورک اظهار کرد: به ما میگفتند با برخی رسانهها صحبت نکنیم، اما با رسانههایی از جمله الجزیره گفتوگو کردیم و آنها نیز حرفی برای پاسخ نداشتند. حتی پس از آن، افراد مختلف تکتک با ما عکس میگرفتند؛ زیرا میدانستند حق با ماست.
پزشکیان افزود: به خاک ما حمله کردند و مدرسه ما را هدف قرار دادند. آیا حمله به کودکان بیگناه قابل توجیه است؟ یک بار حمله کردند، نیروهایی برای کمک آمدند و نیم ساعت بعد دوباره حمله کردند. آیا میتوان چنین رفتاری را انسانی دانست؟ آیا این اقدامات نشانی از انسانیت دارد؟
رئیسجمهور تأکید کرد: واقعیت این است که هرچه بیشتر بتوانیم در مجامع و رسانههای مختلف، واقعیت و آنچه را که بر جامعه ما گذشته است بیان کنیم و این مسائل را برای مردم اروپا و آمریکا توضیح دهیم، بهتر است. ما معتقدیم حق با جمهوری اسلامی ایران است.
پزشکیان ادامه داد: ما بارها میگوییم گفتوگو میکنیم، تا در جهان اینگونه مطرح نشود که ایران حاضر به گفتوگو نیست. در حالی که ما میگوییم آماده گفتوگو هستیم. هر زمان پای گفتوگو نشستیم، ما را زدند؛ با این حال باز هم گفتوگو میکنیم. اما آنها با حمله و فشار نمیتوانند ایران و مردم ایران را به تسلیم وادار کنند.
وحدت امروز جامعه ایران استثنایی است
رئیسجمهور با اشاره به وحدت موجود در جامعه گفت: مردم این موضوع را نشان دادهاند و وحدتی که امروز در جامعه داریم، با توجه به شرایط موجود، واقعاً استثنایی است. اگر وضعیت دیگری بود، شاید چنین اتفاقی رخ نمیداد و این لطف خداوند است.
پزشکیان افزود: امیدوارم خدا کمک کند شرمنده مردم و شرمنده خون شهیدانمان نشویم. از همه عزیزانی که تلاش میکنند تشکر میکنم و از شما میخواهم خودمان را محکم برای هرگونه فشارهایی که ممکن است آنها ایجاد کنند آماده کنیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: ما میتوانیم از راههای مختلف مشکلات مردم را حل کنیم. نباید بنشینیم و منتظر بمانیم. استانها، مرزها و روشهای مختلفی وجود دارد و میتوانیم سیاستهای مختلفی را تدبیر کنیم.
پزشکیان گفت: آنها منتظرند ما در داخل جامعه با مشکل مواجه شویم؛ اما میتوانیم با مردم کاری کنیم که تمام نقشههای آنها نقش بر آب شود. ایران، همسایگان و ظرفیتهای داخل کشور، اگر بهدرستی برنامهریزی شود و اجازه دهیم همه کسانی که در این مملکت زندگی میکنند یک قدم بردارند و کمک کنند، میتوانیم استقامت و پایداری خود را بسیار افزایش دهیم.
رئیس جمهور ادامه داد: مرزهای ما ظرفیت زیادی دارد؛ زمین، تجارت و ظرفیتهای مختلفی در اختیار داریم و میتوانیم از آنها استفاده کنیم. انشاءالله دست به دست هم میدهیم و اختلافاتمان را نیز کنار میگذاریم.
اشاره رئیسجمهور به استخاره پیش از سفر نیویورک
رئیسجمهور همچنین با اشاره به حواشی ایجادشده پیش از سفر به نیویورک و موضوع استخارهای که وی در مراسم آغاز سال تحصیلی انجام داده بود، گفت: در مدرسه برای نواختن زنگ رفتیم و یک قرآن باز کردیم. شاید برخی تصور کرده بودند موضوع دیگری اتفاق افتاده است، اما آیهای که آمد این بود: «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ.»
پزشکیان افزود: این آیه بر صبر و پرهیز از نزاع تأکید داشت. انسان گاهی کم میآورد و ممکن است ناگهان عصبانی شود، اما پیام این بود که صبر کنید، اشکالی ندارد؛ خدا با شماست و خدا با ماست.
رئیس جمهور اظهار کرد: انشاءالله با همدلی و همراهی و کمک مردم عزیزمان، مدیران، سیاستمداران، اندیشمندان، رهبری، رهبر عزیزمان، رزمندگان، سپاه، ارتش، بسیج، نیروهای انتظامی، صنعتگران، تجار، اصناف، هنرمندان، دانشمندان و دانشگاهیان دست به دست هم خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد مردممان دچار مشکل شوند.
نیت ما حل مشکلات مردم است
پزشکیان تأکید کرد: نیت ما حل مشکل مردم است و به هر شکلی که بتوانیم تلاش خواهیم کرد مشکلات مردم را برطرف کنیم. امیدوارم خدا کمک کند شرمنده نشویم.
رئیس جمهور تصریح کرد: آمریکا یا هر کشور دیگری اگر چارچوبهای قانونی و حقوق ما را بپذیرند، ما دعوا نداریم؛ اما اگر نپذیرند، امکان ندارد کوتاه بیاییم. این موضوع در فرهنگ و باور اعتقادی ما نهفته است: «کُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا».
پزشکیان ادامه داد: این ذات هر انسانی است که دلش میخواهد از مظلوم دفاع کند و کسی که ظلم میکند، در قلب انسانها جایگاهی ندارد. برخی میترسند و برخی نیز نمیترسند و دفاع میکنند.
تأکید پزشکیان بر صرفهجویی و تداوم تولید
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به برنامه صرفهجویی در مصرف انرژی اظهار کرد: روزهای سهشنبه بدون خودرو را جدی بگیرید. این موضوع را فراموش نکنید. باید یک نهضت شکل بگیرد. ما باید برای زمستان صرفهجویی کنیم تا چرخ تولید از کار نیفتد.
پزشکیان افزود: هر کاری که میتوانیم انجام دهیم و هر مصرفی را که میتوانیم کاهش دهیم، باید انجام دهیم. هر کسی نیز میتواند کمک کند، باید کمک کند. تولید و برق آن نباید متوقف شود.
رئیس جمهور گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم؛ مردم کمک کنند و خود ما نیز کمک کنیم. به کارمندانمان بگوییم زحمت بکشند و لطف کنند با وسایل نقلیه عمومی رفتوآمد کنند.
در جلسه امروز هیئت دولت، علاوه بر طرح مسائل و موضوعات اجرایی دستگاههای مختلف از سوی وزرا، قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، گزارشی از روند اجرای برنامههای هفته دولت و سفرهای اعضای هیئت دولت به استانهای مختلف ارائه کرد.
وی با تشریح برنامهریزیهای انجامشده در این زمینه اظهار کرد: برای سفر ۴۳ نفر از وزرا و معاونان رئیسجمهور برنامهریزی شده بود که این سفرها انجام شد.
همچنین در این جلسه موضوع مجوز تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در خارج از محدوده این مناطق مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، مقرر شد کمیتهای با حضور نمایندگان وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت بررسی موضوع و تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق را بر عهده داشته باشد.