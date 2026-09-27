محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دست کم 10 تریلیون دلار ظرفیت سرمایه گذار در نفت و گاز ایران وجود دارد، تاکید کرد: «این حرف که می‌گویند باید استقلال اقتصادی داشته باشیم را قبول ندارم. اینکه سیم خاردار دور کشور بکشیم و بگوییم ما به هیچ چیز خارجی ها نیاز نداریم، حرف بی ربطی است» او تاکید کرد مشکلی با سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران نداریم. مواضع باهنر را می‌بینید و می‌شنوید.