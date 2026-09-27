En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جدول مدالی روز هشتم بازی‌های آسیایی

کاروان ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی با کسب ۷ طلا، ۱۴ نقره و ۸ برنز در رده هشتم جدول مدالی قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۶۴
| |
447 بازدید
ریحانه کریمی

به گزارش تابناک، در روز هشتم بازی‌های آسیایی ناگویا که یکشنبه، پنجم مهر برگزار شد، کاروان ایران در رشته‌ وزنه‌برداری صاحب مدال شد.

ریحانه کریمی در وزنه‌برداری زنان به مدال برنز دست پیدا کرد که نخستین مدال تاریخ زنان وزنه‌بردار ایران در بازی‌های آسیایی است.  با این حساب ایران با ۷ طلا، ۱۴ نقره و ۸ برنز، با مجموع ۲۹ مدال همچنان در رده هشتم جدول مدالی قرار دارد.  

در حال حاضر چین با ۱۱۹ مدال طلا، ۴۸ نقره و ۳۸ برنز، ژاپن با ۳۷ طلا، ۶۲ نقره و ۵۸ برنز، کره جنوبی با ۲۱ طلا، ۲۳ نقره و ۳۹ برنز، ازبکستان با ۱۰ طلا، ۱۷ نفره و ۱۱ برنز، قزاقستان با ۹ طلا، ۱۰ نقره و ۲۱ برنز و تایلند با ۹ طلا، ۷ نقره و ۱۰ برنز در رده‌های اول تا ششم قرار دارند.

اما بحرین هم امروز مدال طلا داشت تا از ایران بالاتر بیاید و با ۸ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز در رده هفتم قرار گیرد.

جدول مدالی بازی‌ها تا پایان روز هشتم بازی‌های آسیایی به ترتیب زیر است:

جدول مدالی روز هشتم بازی‌های آسیایی

اشتراک گذاری
برچسب ها
ناگویا بازی های آسیایی ورزشکاران ایرانی ریحانه کریمی مدال طلا مدال برنز
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: بخشی از سجاده رهبرشهید انقلاب هنگام ترور
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک نقره، ۳ برنز / ۴ فینالیست برای ایران در روز ششم
طلای هفتم ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
جدول مدالی روز ششم بازی‌های آسیایی
جدول مدال‌های ناگویا: صعود یک پله‌ای ایران
دختر ایرانی برنده مدال نقره دو ۴۰۰ متر در ناگویا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
مرگ دو خواهر خردسال بر اثر نیش مار در روستای سراوان
بهترین گیاهان تصفیه کننده هوا برای خانه
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۸ نظر)
افشاگری رامبد جوان درباره صداوسیما: چند تایشان بیمار جنسی‌اند!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rEO
tabnak.ir/005rEO