جدول مدالی روز هشتم بازیهای آسیایی
به گزارش تابناک، در روز هشتم بازیهای آسیایی ناگویا که یکشنبه، پنجم مهر برگزار شد، کاروان ایران در رشته وزنهبرداری صاحب مدال شد.
ریحانه کریمی در وزنهبرداری زنان به مدال برنز دست پیدا کرد که نخستین مدال تاریخ زنان وزنهبردار ایران در بازیهای آسیایی است. با این حساب ایران با ۷ طلا، ۱۴ نقره و ۸ برنز، با مجموع ۲۹ مدال همچنان در رده هشتم جدول مدالی قرار دارد.
در حال حاضر چین با ۱۱۹ مدال طلا، ۴۸ نقره و ۳۸ برنز، ژاپن با ۳۷ طلا، ۶۲ نقره و ۵۸ برنز، کره جنوبی با ۲۱ طلا، ۲۳ نقره و ۳۹ برنز، ازبکستان با ۱۰ طلا، ۱۷ نفره و ۱۱ برنز، قزاقستان با ۹ طلا، ۱۰ نقره و ۲۱ برنز و تایلند با ۹ طلا، ۷ نقره و ۱۰ برنز در ردههای اول تا ششم قرار دارند.
اما بحرین هم امروز مدال طلا داشت تا از ایران بالاتر بیاید و با ۸ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز در رده هفتم قرار گیرد.
جدول مدالی بازیها تا پایان روز هشتم بازیهای آسیایی به ترتیب زیر است: