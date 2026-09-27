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کد خبر:۱۳۹۶۲۵۹
کد خبر:۱۳۹۶۲۵۹
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نبض خبر

عراقچی: دلیلی ندارد به دیپلماسی برگردیم / برای جنگ آخرالزمانی هم آماده‌ایم + زیرنویس

عباس عراقچی در مصاحبه با ام اس ان بی سی تاکید کرد: «همیشه برای دیپلماسی امید وجود دارد اما صادقانه با شما بگویم، ما دلیلی نداریم که دوباره به دیپلماسی بازگردیم و با این دولت وارد تعامل شویم» و سپس مصادیقی از عهدشکنی مسلسلی آمریکا را برشمرد. عراقچی درباره تحرکات آمریکا برای از سرگیری بمباران ایران پس از انتخابات میان دوره ای پارلمان آمریکا تاکید کرد: «ما کاملاً برای زمان ازسرگیری جنگ و خود جنگ آماده هستیم و تکرار می‌کنم، ما مقابل هرگونه تجاوز جدیدی ایستادگی می‌کنیم، حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود... از دو جنگ قبلی درس خودمان را گرفته‌ایم و تاکتیک‌های خود را اصلاح کرده‌ایم. تاکتیک‌هایمان را تغییر داده‌ایم و کاملاً برای آن آماده‌ایم.» اظهارات کامل عراقچی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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