تفاوت مسمومیت غذایی با ویروس معده

چگونه با محلول‌های خوراکی و استراتژی نوشیدن جرعه‌به‌جرعه، از عوارض خطرناک بیماری نجات یابیم؟ اگر معده‌تان حساس شده، نوشیدن مایعات در فواصل کوتاه، کلید طلایی برای حفظ سلامت است.

به گزارش تابناک؛ مسمومیت غذایی و گاستروانتریت ویروسی می توانند علائم مشابهی مانند اسهال، تهوع، استفراغ، دل درد و گاهی تب ایجاد کنند و همیشه نمی توان فقط از روی علائم، علت را مشخص کرد.

«آنفلوآنزای معده» چیست؟

اصطلاح «آنفلوآنزای معده» نام پزشکی دقیقی نیست. گاستروانتریت ویروسی عفونتی است که روده ها را درگیر می کند و معمولا ویروس هایی مانند نوروویروس عامل آن هستند. این بیماری ارتباطی با ویروس آنفلوانزا ندارد و واکسن آنفلوانزا از آن پیشگیری نمی کند.

در مقابل، مسمومیت غذایی در اثر مصرف غذا یا نوشیدنی آلوده به ویروس، باکتری، انگل یا برخی مواد شیمیایی ایجاد می شود.





علائم چه تفاوتی دارند؟

هر دو بیماری می توانند با اسهال، استفراغ، تهوع، دل درد و تب همراه باشند. شروع علائم پس از خوردن یک غذای آلوده می تواند احتمال مسمومیت غذایی را مطرح کند، اما زمان شروع به تنهایی برای تشخیص کافی نیست؛ برخی عوامل مسمومیت غذایی نیز با فاصله زمانی بیشتری علائم ایجاد می کنند.

گاستروانتریت ویروسی نیز معمولا با اسهال آبکی، تهوع یا استفراغ و گرفتگی شکم همراه است.

برای درمان چه کنیم؟

در بیشتر موارد، مهم ترین اقدام، جبران آب و املاح از دست رفته است. نوشیدن مایعات و در صورت اسهال یا استفراغ شدید، استفاده از محلول خوراکی جبران آب و املاح می تواند از کم آبی بدن پیشگیری کند. اگر استفراغ دارید، نوشیدن مقدار کم مایعات در فواصل کوتاه ممکن است بهتر تحمل شود.

پس از بازگشت اشتها، معمولا نیازی به گرسنگی دادن یا رژیم غذایی بسیار محدود نیست و می توان به تدریج رژیم معمول را از سر گرفت. غذاهای چرب، نوشیدنی های حاوی کافئین و خوراکی های بسیار شیرین ممکن است در بعضی افراد اسهال را تشدید کنند.

آنتی بیوتیک برای گاستروانتریت ویروسی موثر نیست و در مسمومیت غذایی نیز فقط در برخی عفونت های باکتریایی یا انگلی و با تشخیص پزشک استفاده می شود.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

وجود خون یا چرک در مدفوع، تب بالا، درد شدید شکم، استفراغ مکرر، اسهال شدید یا طولانی، کاهش واضح ادرار، تشنگی شدید، سرگیجه یا سایر نشانه های کم آبی نیازمند ارزیابی پزشکی است. سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی نیز در صورت بروز این علائم باید زودتر ارزیابی شوند.

منبع: عصرایران