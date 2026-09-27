وزارت امور خارجه بیانیه صادر کرد
به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای به مناسبت دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، ضمن گرامیداشت یاد و مرام وی، بر حمایت اصولی جمهوری اسلامی ایران از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی لبنان تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است: دومین سالگرد شهادت بزرگمرد لبنان و مجاهد جهان اسلام، سیدحسن نصرالله، فرصتی برای بزرگداشت مردی است که عمر خود را در راه اعتلای اسلام، عزت و استقلال لبنان، دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با اشغالگری و توسعهطلبی دشمن صهیونیستی سپری کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین یاد شهید سیدحسن نصرالله، شهید سیدهاشم صفیالدین و دیگر بزرگان و یاران مقاومت را گرامی داشت.
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: گرامیداشت یاد شهدای راه مقاومت، از حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تا اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و محمد الضیف و دیگر شهدایی که در مسیر دفاع از عزت و کرامت انسانی به شهادت رسیدهاند، حرمتگذاری به مکتب و اندیشهای است که تسلیم در برابر ظلم را برنمیتابد.
وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به نقش سیدحسن نصرالله در رهبری مقاومت لبنان طی سه دهه، آورده است: نصرالله بزرگ، طی سه دهه رهبری مقاومت لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری صهیونیستها و حامیان آمریکایی آنها، الگویی از شجاعت، بصیرت، هوشمندی و اقتدار در برابر اشغالگری و جنگافروزی ثبت کرد که آثار آن در ذهن و فرهنگ مردم لبنان و منطقه باقی خواهد ماند.
در این بیانیه همچنین بر ضرورت استمرار مقاومت در برابر اشغالگری و جنگافروزی رژیم صهیونیستی تأکید شده و آمده است: مردم لبنان، منطقه و جهان بیش از هر زمانی این واقعیت را لمس میکنند که مقاومت در مقابله با اشغالگری و جنگافروزی رژیمی که حد و مرزی در جنایت نمیشناسد، نیازمند استمرار مقاومت عزتمندانه است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه، حمله به لبنان و ترور سیدحسن نصرالله و همراهان وی، از جمله سردار شهید عباس نیلفروشان، را محکوم و بر ضرورت پیگیری حقوقی این اقدام تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است: وظیفه اخلاقی و حقوقی ـ بینالمللی همه کشورها برای محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایت باید مورد توجه قرار گیرد و نه گذر زمان و نه تکرار و انباشت جنایات، خللی در مطالبه عدالت و مجازات جنایتکاران ایجاد نخواهد کرد.
وزارت امور خارجه در پایان با اشاره به جایگاه لبنان بهعنوان کشوری در مجاورت یک موجودیت اشغالگر، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در موضع اصولی خود مبنی بر حمایت از استقلال، تمامیت سرزمینی، حاکمیت و وحدت ملی لبنان ثابتقدم است و بر این باور است که لبنان قوی، مستقل و برخوردار از توان دفاع از مردم و سرزمین خود، از ارکان ثبات و امنیت پایدار کل منطقه است.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت