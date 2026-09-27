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عراقچی: برای جنگ آخرالزمانی هم آماده‌ایم

عراقچی با تأکید بر آمادگی ایران برای مذاکره تاکید کرد در مقابل جنگ آخرالزمانی هم محکم می‌ایستیم.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۴۷
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک؛ عراقچی گفت: جنگ آخرالزمانی هم در صورت وقوع، مانع ایستادگی ایران نخواهد شد

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه در گفت‌وگویی با برنامه «ملاقات با مطبوعات» از شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز عنوان کرد: خیلی جالب است که گوش بدهید به اظهارات سفیر ایالات متحده در سازمان ملل که ناامیدانه به اتهامات قدیمی و اثبات‌نشده خود اصرار می‌ورزد. آنها چرا طرح هفت روزه ایران را رد کردند؟! طرحی که می‌تواند زندگی عادی را به خلیج فارس و تنگه هرمز بازگرداند؟!

وزیر امور خارجه ایران خطاب به مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل که در این برنامه نیز گفت‌وگویی داشته، گفت: چرا آمریکایی‌ها این طرح را رد می‌کنند؟ این یک سوال بسیار مهم است که باید به آن پاسخ دهند. همچنین من تعجب می‌کنم که سفیر آمریکا درباره طرح هفت روزه گفت‌و‌گو می‌کند، زیرا او اصلا آن را نخوانده است! حتی اصلا شاید نسخه‌ای به او داده نشده تا آن را بخواند.

او خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما واضح است. ایران آماده است تنگه هرمز را به عنوان بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ بازگشایی کند و در عوض، ما می‌خواهیم پول‌ها و دارایی‌هایمان که به‌طور غیرقانونی مسدود شده‌اند، آزاد شوند. ما می‌خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.

عراقچی با اشاره به یادداشت تفاهم‌نامه‌ای که دو کشور در ماه ژوئن با میانجی پاکستان امضا کردند و برنامه‌هایی برای آتش‌بس موقت را تعیین می‌کرد، گفت: این شرایط جدید نیستند و مواردی هستند که ایالات متحده پیش‌تر نیز به آنها متعهد شده بود. ما آماده‌ایم تنگه هرمز را باز کنیم اگر کار‌های خاصی توسط ایالات متحده انجام شود و این کار‌های خاص جدید نیستند، از فضا نیامده‌اند. اینها حقوق ما هستند که می‌خواهیم به آنها احترام گذاشته شود.

او تاکید کرد: اول از همه، ما می‌خواهیم به این جنگ تجاوزکارانه پایان داده شود. آنها این جنگ را ۸ ماه پیش با این امید که در عرض دو، سه روز بتوانند در جنگ پیروز شوند، آغاز کردند. اکنون ۸ ماه از آن زمان می‌گذرد و ما می‌خواهیم که این جنگ به پایان برسد. در سال ۲۰۲۵ آنها پیشنهاد مذاکره دادند. ما پذیرفتیم و وارد مذاکره شدیم و سپس در میانه مذاکرات، آنها به ما حمله کردند. ۸ ماه بعد در فوریه ۲۰۲۶، آنها دوباره پیشنهاد مذاکره دادند، ما دوباره پذیرفتیم و دوباره در بحبوحه مذاکرات به ما حمله کردند. اگر از ما بپرسید، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به دیپلماسی بازگردیم. اما هنوز در حال تلاش برای دیپلماسی هستیم، زیرا فکر می‌کنیم نباید هیچ فرصتی را برای صلح از دست بدهیم.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه تصریح کرد: ما آماده مذاکره هستیم، به همان اندازه که آماده رویارویی با هر چالشی هستیم. ما در مواجهه با هر چالشی، هر تجاوزی حتی اگر به جنگ آخرالزمان منجر شود، محکم می‌ایستیم. در عین حال، ما برای دیپلماسی نیز آماده‌ایم. اما اکنون یک طرح بسیار منطقی روی میز است. اگر آنها بدون هیچ دلیلی رد کنند، تقصیر خودشان است و باید بگویم که اگرچه از رئیس‌جمهور ترامپ شنیده‌ایم که او این توافق را رد می‌کند، اما همچنان منتظر پاسخ رسمی از طریق میانجی‌ها هستیم.

عراقچی درباره انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در ماه نوامبر اظهار کرد: ما به انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده اهمیتی نمی‌دهیم، بلکه به منافع ملی خود اهمیت می‌دهیم.

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عباس عراقچی تنگه هرمز آمریکا مذاکره جنگ آخرالزمانی
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